Schweizer stehen auf superteure Smartphones

Viele Schweizer können sich ihr Smartphone nicht mehr aus dem Alltag wegdenken. Der hohe Stellenwert des Gadgets zeigt sich auch in der hohen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten: Sie geben immer mehr Geld für ihr Smartphone aus. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Onlinehändlers Digitec.

Umfrage Haben Sie ein Smartphone für über 800 Franken gekauft? Nein, ich bin doch nicht wahnsinnig.

Ich überlege mir, ob ich mir ein superteures Handy kaufen soll

Mir ist egal, wie teuer mein Smartphone ist.

Ja, ich habe ein Smartphone für über 800 Franken gekauft.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Konkret: Mittlerweile kostet jedes zwanzigste Handy, das Digitec verkauft, über 1000 Franken. Knapp 15 Prozent der verkauften Geräte haben einen Preis von über 800 Franken. Dass Konsumenten plötzlich bereit sind, so viel Geld für ihr Smartphone auszugeben, ist ein neues Phänomen. Noch Anfang 2017 kosteten nicht einmal 5 Prozent der verkauften Handys mehr als 800 Franken.

iPhone XS und Huawei Mate 20 Pro als Bestseller

Laut den Zahlen von Digitec hat die Zahlungsbereitschaft mit der Lancierung des iPhone X im Herbst 2017 sprunghaft einen Höchststand erreicht: Mehr als jedes zehnte von Digitec verkaufte iPhone kostete plötzlich mehr als 1000 Franken. Vor der Einführung des Luxushandys von Apple ging kaum jedes hundertste Gerät für einen solchen Preis weg.

Zu den meistverkauften Geräten bei Digitec gehören heute etwa das iPhone XR ab 839 Franken oder das XS ab 1099 Franken. Mit dabei ist auch das Huawei-Modell Mate 20 Pro für 929 Franken. Unter den meistverkauften Smartphones ist zudem das Huwaei Mate RS mit dem Porsche-Design für 1999 Franken.

Babyboomer und Generation X schlagen zu

Entsprechend bestimmen mittlerweile die Verkäufe der teuren Geräte einen Grossteil der Handyumsätze bei Digitec. Im letzten Quartal 2018 machten die über 800 Franken teuren Handys knapp ein Drittel der Umsätze aus. Zwei Jahre vorher lag der Anteil bei nicht einmal einem Fünftel. Vor allem die Babyboomer mit den Jahrgängen 1946 bis 1965 sowie die Generation X (1966 bis 1981) kaufen sich laut Daten von Digitec teure Smartphones.

Doch warum zeigen die Konsumenten eine so hohe Zahlungsbereitschaft bei Smartphones? Konsumexpertin Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) betont den hohen Stellenwert der Geräte in unserem Alltag. «Das Smartphone nehmen wir schon fast als Teil von uns wahr», sagt sie auf Anfrage. Zudem sei es für unsere Mobilität beinahe wichtiger geworden als das Auto. «Wir erachten das Gerät als so elementar für unser Leben, dass wir entsprechend gewillt sind, viel Geld dafür auszugeben», so Frick.

Schweizer wollen hohe Qualität

Zwar gab es bis vor rund zwei Jahren noch gar nicht so viele hochpreisige Geräte auf dem Markt. Mit dem Edel-Gadget iPhone X hat sich das geändert. Dass viele Konsumenten aber plötzlich so hohe Preise bereitwillig akzeptieren, ist für Frick klar: «In der Schweiz tendiert man dazu, die höchste Qualität zu kaufen. Das ist auch bei Autos oder Kleidern der Fall.» Zudem gehe man unbewusst davon aus, dass «teurer» auch «besser» bedeute. Vor allem Erwachsene mit den nötigen finanziellen Mitteln würden sich daher teurere Produkte leisten.

Laut Christian Fichter, Wirtschaftspsychologe von der Kalaidos-Fachhochschule, sind hochpreisige Smartphones ebenso ein Statussymbol: «Viele Erwachsene signalisieren damit finanzielle Potenz, denn je teurer und aktueller das Smartphone ist, desto mehr steigt man in der sozialen Hierarchie auf.» Auch für Jugendliche sei das Smartphone ein wichtiges soziales Merkmal. «Ein teures Handy kann man zur Schau stellen, und es drückt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe aus», so Fichter.

Dennoch glaubt der Wirtschaftspsychologe, dass die Konsumenten sich künftig wieder vermehrt auf ein tiefes Preissegment einlassen werden: «Irgendwann merkt man, dass gewisse Funktionen auf dem Handy doch nicht so wichtig sind und nicht viel bringen.» Die Bereitschaft, viel Geld für unnütze Funktionen auszugeben, dürfte dann etwas sinken.