Schweizer verschieben wegen Hitze ihre Ferien

Jürg Stettler ist Tourismus-Professor an der Hochschule LuzernDie Schweiz war lange wettermässig im Nachteil. Wollte man früher beim Wetter sichergehen, musste man in den Süden. Jetzt wird es auch hier sonniger und wärmer. Das macht die Schweiz für Ferien attraktiver.Dafür ist man am Meer in der Klimazone gefangen. Das heisst: Wenn es zu heiss wird, kann man kaum ausweichen. In der Schweiz ist man flexibler. Man kann ins Tessin oder in die Berge. Und das innert kürzester Zeit. Hier kann man das Wetter besser auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.Viele buchen ihre Ferien aber immer kurzfristiger und richten sich nach den Wetterprognosen. Heute kennt man das Wetter an den Destinationen schon weit im Voraus und weiss, wo es warm oder auch zu heiss ist.Seit Jahren gehen wir häufiger im Jahr in die Ferien, dafür aber kürzer. Ein Grund sind flexiblere Arbeitszeitmodelle. Die Ferien können besser aufs Jahr verteilt werden. Das gibt Ferien im Herbst Aufwind.