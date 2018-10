Schweizer wollen keine selbstfahrenden Autos

Ins Auto steigen, den Zündschlüssel drehen und sich zurücklehnen, statt aufs Gaspedal zu drücken: Diese Vorstellung behagt nur einer Minderheit der Schweizer. Eine Umfrage des SBB Labs der Universität St. Gallen zeigt: Mehr als die Hälfte der 2000 online Befragten sind grundsätzlich nicht an der Nutzung eines vollautonomen Fahrzeugs interessiert.

In Schwellenländern wie China, der Türkei oder Brasilien sind laut der Studie mehr Menschen am autonomen Fahren interessiert. Insbesondere für Personen, die noch keine Erfahrungen mit Assistenzsystemen gemacht haben, sei die Vorstellung, die Kontrolle abzugeben und dem Fahrzeug respektive der Technologie entsprechend vertrauen zu müssen, unangenehm.

Zwar werden bereits heute in der Schweiz Systeme zur Fahrunterstützung wie der Park- und Stau-Assistent oder der Abstandsregeltempomat geschätzt. Trotzdem zeigt sich, dass das autonome Fahren in der Schweiz mit zunehmendem Autonomiegrad eher abgelehnt wird. Je weniger der Fahrer in das Fahrgeschehen eingreifen kann, desto grösser ist seine Skepsis gegenüber dieser Technologie.

Vorteil von Mobilität im Alter wird geschätzt

Gemäss der Studie werden aber auch positive Aspekte erkannt. So werden die Vorteile des autonomen Fahrens im niedrigeren Kraftstoffverbrauch, dem Gewinn an nutzbarer Zeit, einem besseren und sichereren Verkehrsfluss sowie in der Mobilität im Alter gesehen. Diesen Vorteilen stehen aber verschiedene Unsicherheiten und Hemmnisse gegenüber: Neben der Sicherheit werden vor allem Bedenken bezüglich Haftungsfragen und Datenschutz geäussert. Auch die Angst vor dem Verlust von Kontrolle und Fahrspass ist präsent.

Freunde am Fahren fällt weg

Besonders die Idee ein selbstfahrendes Auto zu besitzen, fällt bei einer Mehrheit der Befragten durch. Dies könnte laut Studienleiter Christian Laesser daran liegen, dass die persönliche Beziehung des Fahrenden zum autonomen Fahrzeug abnimmt, weil er das Fahrzeug nicht mehr selber steuert: «Wenn man ein selbstfahrendes Auto kauft, investiert man nur noch in die Sicherheit, jeder Zeit ein Fahrzeug zur Verfügung zu haben. Aspekte wie die Freude am Fahren und das Gefühl von Kontrolle fallen weg.»

Die neuen Freiheiten, die mit den intelligenten, autonomen Fahrzeugen einhergehen, werden von den Befragten der Studie mit Vorbehalt aufgenommen. Statt sich während der Fahrt in einem vollautonomen Auto anderen Beschäftigungen zuzuwenden wie zu lesen, geben viele an, während der Fahrt weiterhin aktiv das Verkehrsgeschehen beobachten zu wollen. Immerhin würde knapp ein Viertel aller Befragten in der Schweiz ohne zu zögern eine Probefahrt in einem vollautonomen Fahrzeug unternehmen.



(vay)