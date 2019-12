Fünf Irrtümer rund um das Elektroauto

Der Anteil an elektrischen Neuwagen steigt ungebremst – die Akzeptanz des alternativen Antriebs war nie höher. Fast alle Autobauer arbeiten an elektrischen Modellen – selbst die türkische Regierung enthüllte kürzlich ihren eigenen Prototyp (siehe Video oben).

Warum halten sich die Mythen?

Obwohl viele Argumente gegen E-Mobilität schon lange nicht mehr ziehen, halten sie sich hartnäckig. Laut Wirtschaftsprofessor Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen ist der Kopf das Problem, nicht die Technologie: «Der Mensch will sich nicht verändern, deshalb sucht er alle Argumente, die gegen E-Mobilität sprechen – daraus entstehen Mythen.» Unsere Mobilitätsmuster seien so eingebrannt, dass viele nicht bereit seien, sich geringfügig anzupassen.

Trotzdem sind manche Konsumenten gegenüber dem E-Auto weiterhin skeptisch, wie der TCS schreibt – wegen diesen Irrtümern:

Irrtum 1 E-Autos sind zu teuer

Es stimmt zwar, dass E-Autos derzeit teurer als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor sind, sagt Andrea Vezzini, Professor an der Berner Fachhochschule, zu 20 Minuten: «Wer allerdings auch noch Betriebs- und Unterhaltskosten sowie die anhaltend hohen Wiederverkaufswerte berücksichtigt, weiss, dass er schon heute mit dem E-Auto kostengünstiger unterwegs ist.» Zudem würden die Preise der E-Autos stetig sinken, während die Verbrenner im Schnitt teurer würden. Der reine Kaufpreis von Elektrofahrzeugen dürfte voraussichtlich 2023 tiefer sein als der von Autos mit Verbrennungsmotoren.

Irrtum 2 Grosse Brandgefahr

Viele Konsumenten entscheiden sich laut TCS wegen Sicherheitsbedenken gegen den Kauf von Elektroautos. Sachliche Gründe gibt es dafür bisher nicht, sagt Vezzini: «Es wurde mehrfach nachgerechnet, dass prozentual mehr Autos mit Verbrennungsmotoren auf unseren Strassen brennen als E-Autos.» Aber die Wissenschaft nehme die Bedenken ernst: So arbeiten Forschung und Industrie zusammen daran, die Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern und etwa Systeme zu entwickeln, die bei einer vorzeitigen Verschlechterung der Batteriezellen warnen.

Irrtum 3 Reichweite zu klein

Für den Grossteil der Bevölkerung sollten die aktuellen Reichweiten der E-Fahrzeuge für die Alltagsnutzung vollkommen ausreichend sein, ist Thomas Sauter-Servaes, Dozent für Verkehrssysteme an der ZHAW, überzeugt. Denn die durchschnittliche Tagesdistanz liege in der Schweiz bei unter 40 Kilometern. Beim Autokauf haben Konsumenten laut Sauter-Servaes das Leitbild eines Universalfahrzeugs im Kopf – sie suchen eine «Rennreiselimousine», die für jeden Zweck einsetzbar ist: «Das führt dazu, dass wir 1,5 Tonnen schwere Autos mit über 150 PS kaufen, um damit überwiegend allein im Stadtverkehr unterwegs zu sein und um viel Stadtfläche für das Parkieren zu verbrauchen.»

Irrtum 4 Zu wenige Ladestationen

Viele Konsumenten setzen Laden mit Tanken gleich – laut TCS ist das öffentliche Ladenetz jedoch als Ergänzung zu den Lademöglichkeiten zu Hause oder am Arbeitsplatz zu betrachten. Nur zehn Prozent der Ladevorgänge dürften unterwegs erfolgen, sagt Vezzini. «Der Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationen ist in vollem Gang.» Der Bund habe einen wichtigen Schritt getan, indem er in einem öffentlichen Vergabeverfahren für 100 Rastplätze die Ausrüstung mit Schnelllade-Stationen unterstützt. Dazu kommen die rein privat finanzierten Super-Schnelllade-Stationen in den wichtigsten Raststätten der Schweiz.

Irrtum 5 Schlechte Umweltbilanz

«Hier ist ein ganz klar ernst zu nehmendes Problem viel zu stark aufgebauscht worden», sagt Vezzini: Beim Bau der Batterien werde der CO2-Fussabdruck stetig reduziert, langfristig um bis zu 80 Prozent. Allerdings komme der Vorteil der E-Mobilität nur dann voll zum Tragen, wenn gleichzeitig auch die CO2-Belastung der elektrischen Energieversorgung konsequent reduziert wird.Zudem besteht die Gefahr, dass der kostengünstige Betrieb von E-Autos zu noch mehr Verkehr führt, sagt Sauter-Servaes. Nur wenn das verhindert wird, etwa mit attraktiven Mobilitätsdiensten, könne der Verkehrsbereich seinen Beitrag gegen die Klimakrise liefern.