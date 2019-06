So viel verdienten die Schweizer 2018

Für einen Vollzeit-Angestellten lag der Medianlohn in der Schweiz 2018 bei 81'000 Franken brutto. Das wären 13-mal 6231 Franken. Das heisst, die Hälfte der Arbeitnehmenden verdiente mehr, die andere weniger als diesen Betrag.

Umfrage Bist du mit deinem Lohn zufrieden? Nein, ich verdiene viel zu wenig.

Er ist ganz okay, dürfte aber höher sein.

Das interessiert mich nicht.

Ja, ich verdiene genug.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Je nach Berufsfeld gibt es grosse Unterschiede: Ein Akademiker etwa hat einen Medianlohn von 100'000 Franken im Jahr, bei einer Bürokraft sind es 72'500 Franken – und ein Lehrling verdient je nach Lehrjahr zwischen 9600 und 15'700 Franken im Jahr (siehe Bildstrecke oben).

Frauen verdienen 16 Prozent weniger

Die Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen auch, dass Frauen wesentlich weniger verdienen als Männer. Über alle Berufsfelder gesehen, bekommt die Hälfte der vollzeitbeschäftigten Frauen weniger als 71'500 Franken. Bei den Männern liegt der Median bei 85'200 Franken. Demnach verdienen Frauen rund 16 Prozent weniger.

Am extremsten ist der Lohnunterschied bei den schlechtest- und bestbezahlten Jobs. So erhält die Hälfte der weiblichen Hilfsarbeitskräfte im Jahr 48'400 Franken bei Vollzeitarbeit. Das ist ein Viertel weniger als ein Mann mit 64'500 Franken. Bei Führungskräften beträgt der Unterschied 24 Prozent.

Willkür in der Lohnverhandlung

Vergütungsexperte Urs Klingler von der Beratungsfirma Klingler Consultants beobachtet bei Gehaltserhebungen ebenfalls Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Grund seien meistens zu breite oder altersbasierte Lohnbänder, Automatismen bei der Lohnerhöhung und Willkür in der Lohnverhandlung. Zudem seien Löhne in vielen Unternehmen nicht an die Funktion gebunden.

Auch wenn Faktoren wie etwa Alter oder Erfahrung eine Rolle beim Gehalt spielten, gebe es einen unerklärten Lohnunterschied von rund 9 Prozent, sagt Silja Kohler, Sprecherin der Gewerkschaft Unia, zu 20 Minuten: «Die Frauen erhalten also einzig und alleine weniger Lohn, weil sie Frauen sind.»

Viele Unternehmen seien sich der Unterschiede gar nicht bewusst, so Kohler. Die Gewerkschaft fordert darum, dass alle Firmen regelmässig Lohnanalysen durchführen und anhand der Ergebnisse den Frauen Gehaltserhöhungen gewähren.

«Mitarbeitende lassen es sich nicht mehr gefallen»

Die empfundene Lohngerechtigkeit gewinnt laut Vergütungsexperte Klingler an Bedeutung, und viele Unternehmen tun etwas gegen das Ungleichgewicht: «Sehr qualifizierte Mitarbeitende bei grossen, international tätigen Firmen lassen sich Lohndiskriminierung nicht mehr gefallen», sagt der Experte zu 20 Minuten.

Nicht aus der BFS-Statistik ersichtlich sind das Alter, die Erfahrung und die genauen Funktionen der verglichenen Erwerbstätigen.

(rkn)