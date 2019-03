Self-Checkout fördert ungesunde Ernährung

Am Self-Checkout nimmt der Verkauf von ungesunden Lebensmitteln im Vergleich zur bedienten Kasse um bis zu 15 Prozent zu. Das zeigt eine norwegische Studie. Wer sich schäme, Süssigkeiten oder Alkohol zu kaufen, gehe eher an den Self-Checkout, schreibt die «Ostschweiz am Sonntag».

Studienautor Andreas Olden erklärt, dass das anonymere Einkauferlebnis am Self-Checkout der Grund für die Entwicklung sei. Schliesslich sehe dort kaum jemand, was genau man kauft.

Wer hingegen oft am gleichen Ort einkauft und bediente Kassen nutzt, den kennt das Personal möglicherweise sogar – wenn man etwas kauft, wofür man sich eigentlich schämt, ist das dann umso unangenehmer.

Junkfood, Hygieneartikel, Verhütungsmittel: Gibt es bestimmte Produkte, die auch Sie lieber am Self-Checkout bezahlen? Was für Produkte sind das und warum wollen Sie damit nicht an die Kasse?

Für die Studie hat Olden die Verkaufszahlen von 14 Supermärkten in Norwegen verglichen – vor und nachdem Self-Scanning eingeführt wurde. Laut der Studie ist denkbar, dass der Konsum von ungesunden Lebensmitteln mit der weiteren Verbreitung von Selbstbedienungskassen zunehmen wird.