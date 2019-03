UBS-Chef Sergio Ermotti erhält 14,1 Millionen

Sergio Ermotti hat finanziell ein gutes Jahr hinter sich. Der Chef der UBS hat im vergangenen Jahr 14,1 Millionen Franken für seine Dienste bei der Grossbank erhalten. Damit ist seine Gesamtvergütung im Vergleich zum Vorjahr um 80'000 Franken gesunken.

Umfrage Finden Sie Ermottis Lohn gerecht? Ja, er hat 14 Millionen verdient

Nein, dafür müsste er mehr leisten

Nein, niemand hat so viel verdient

Was man Ermotti bezahlt, geht mich nichts an

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Ermotti übernahm im September 2011 die UBS von Oswald Grübel. 2012 – in seinem ersten ganzen Jahr – erhielt er 8,9 Millionen Franken. Nun sind es rund 60 Prozent mehr.

Ganze Konzernleitung erhält mehr Lohn

Ermotti erhielt vor allem mehr variable Vergütungen. Seine fixe Vergütung lag seit 2012 zwischen 2,7 und 2,8 Millionen Franken. Die Boni hingegen stiegen unter anderem über Aktienpakete von 6,1 Millionen Franken auf 11,3 Millionen Franken für das Jahr 2018. Vergangenes Jahr lag der Wert bei 11,4 Millionen Franken.

Doch nicht nur Ermotti selbst erhält viel mehr Lohn als 2012. Die gesamte Konzernleitung erhielt für das Jahr 2018 über 100 Millionen Franken. Damit stieg dieser Wert erstmals über diese Grenze von 100 Millionen Franken. Davon waren 73 Millionen variable Vergütungen.

Geschäftserfolg kann nicht mithalten

So lässt sich auch bei der Konzernleitung seit Anfang der Ära Ermotti ein starke Steigerung sehen. 2012 erhielten die elf Mitglieder der Konzernleitung 72 Millionen Franken. 2018 waren es fast 30 Millionen Franken oder 40 Prozent mehr.

Nicht mithalten mit dieser Entwicklung konnte indes der Geschäftserfolg. Der Aktienkurs zum Beispiel stieg zwar 2015 stark an. Seither gab die Aktie allerdings wieder deutlich nach. Und lag Ende 2018 – wieder verglichen mit Anfangs 2012 – nur gerade rund 11 Prozent höher. Vom Aktienkurs ist am Ende auch abhängig, wie hoch die ausbezahlten Boni in Aktien der Konzernleitung wirklich sind.

Milliardengewinn fällt tiefer aus

Die Bank erzielte unter Ermotti jeweils unter dem Strich einen Milliardengewinn. An den Gewinn von über 6 Milliarden aus dem Jahr 2015 kam die UBS aber in den vergangenen Jahren nicht mehr heran.

Die Diskussionen um hohe Cheflöhne haben in letzter Zeit wieder zugenommen. Vorbei sind die Zeiten, als eine gewisse Zurückhaltung geübt wurde. Gerade im Umfeld der Abzocker-Initiative, die 2013 angenommen wurde, wird das Thema heiss diskutiert. Doch trotz der Diskussion sind die Managerlöhne seither wieder gestiegen.

Eine Studie von TravailSuisse zeigte vergangenes Jahr, dass die Vergütungen der Manager seit dem Jahr 2011 um 16 Prozent gestiegen sind. Die Angestellten in den untersuchten 36 Firmen verdienten 3,8 Prozent mehr.



2018 wurde der Hauptsitz der UBS an der Bahnhofstrasse neu eröffnet. So sieht es im Gebäude aus. (Video: RKN)

Dieser Artikel erschien ursprünglich im «Tages-Anzeiger» und wurde durch 20 Minuten bearbeitet.

(rkn)