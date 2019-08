Adelas Yoga-Pose geht jetzt offiziell zu weit

Ex-Bachelorette Adela Smajic geht in Leggins und Sport-BH rücklings in eine Yoga-Pose. In der Stellung verharrend spricht sie in die Kamera und wirbt für eine Politsendung auf Telebasel. Dabei lässt sie tief in ihr Décolleté blicken.

Das Video mit Adela war Anfang Jahr auf der Facebook-Seite des Lokalsenders zu sehen. Für viele Zuschauer war damals klar: Das ist sexistisch. Das sieht nun auch die Schweizerische Lauterkeitskommission (SKL) so und hat jetzt eine entsprechende Beschwerde gutgeheissen.

Pose will Blicke anziehen

Wie die Kommission in einer Mitteilung schreibt, wurde Adelas Pose «einzig zum Zweck der Aufmerksamkeitssteigerung» eingesetzt. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Werbebotschaft und der Yoga-Pose sei nicht erkennbar. Telebasel wird von der SKL empfohlen, künftig auf das Video zu verzichten.

Verbieten kann die Kommission dies aber nicht.

Jedes Jahr landen auf dem Tisch der Kommission mehrere Beschwerden wegen sexistischer Werbung. Allein im ersten Halbjahr 2019 waren es neun. Laut Kommissionssprecher Thomas Meier hat es in den letzten Jahren zwar nicht mehr Beschwerden wegen Sexismus gegeben. «Jedes Jahr gehört Sexismus aber zu den drei häufigsten Beschwerdegründen», sagt Meier zu 20 Minuten. Ebenso oft gehen Beschwerden wegen aggressiver und irreführender Werbung ein. Insgesamt gab es in diesem ersten Halbjahr 51 Beschwerden.

Subtilere Werbung

Der Unterschied gegenüber früher sei, dass die wegen Sexismus-Beschwerden zu beurteilenden Werbungen subtiler geworden seien. «Das plumpe Nackte sieht man tendenziell weniger. Oft werden Wortspiele und nicht mehr explizite Darstellungen von nackten Menschen beanstandet», sagt Meier. Auch Beschwerden wegen Diskriminierung des männlichen Geschlechts kämen immer wieder vor.

Ebenfalls in diesem Jahr hat die SKL eine Werbung mit dem Slogan «Ist Ihre Frau staubig? Dann ist es höchste Zeit für einen XY-Staubsauger!» beurteilen müssen. Auch hier gab es eine Beschwerde wegen Sexismus, die die Experten guthiessen. Der Slogan erwecke den Eindruck, als könnte die Frau nicht selbstständig einen neuen Staubsauger kaufen, weil die Frau «staubig» (umgangssprachlich für «verärgert») sei, so die Begründung.

Doppeldeutig und schlüpfrig

Abgewiesen wurde hingegen eine Sexismus-Beschwerde wegen der Werbeaussagen «Ich komme immer» und «Ich schaue in jede Ritze» auf einem Servicefahrzeug einer Firma. Die Slogans hätten zunächst einen klaren sachlichen Bezug zu den Dienstleistungen der Firma, so die SKL. Dennoch habe handle es sich dabei «durchaus in einem zweiten Gedankenschritt um Bemerkungen mit sexuellem Bezug». Die doppeldeutige und sehr wohl gewollte Schlüpfrigkeit erfülle «den Tatbestand der unangemessenen Sexualität» aber noch nicht.

Bei der SKL kann jede Person eine Beschwerde einreichen. Allerdings spricht die Kommission keine rechtskräftigen Urteile, sondern Empfehlungen aus, die von den Werbetreibenden berücksichtigt werden sollen. Damit sollen Klagen oder Strafverfahren von staatlichen Behörden vermieden werden.

Sexismus klar definiert

Die SKL urteilt auf der Basis von Grundsätzen. So ist Geschlechterdiskriminierung in der Werbung klar definiert: Sie liegt etwa vor, «wenn Männern oder Frauen stereotype Eigenschaften zugeschrieben werden und damit die Gleichwertigkeit der Geschlechter infrage gestellt wird», heisst es in den Grundsätzen der SKL.