Davoser müssen wegen WEF Rollläden schliessen

Scharfschützen auf den Dächern, Polizeikontrollen, Sperrzonen – am WEF in Davos gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Sie wurden vor allem während des eineinhalbtägigen Besuchs von US-Präsident Donald Trump speziell hochgefahren. Das bekommen nicht nur die WEF-Teilnehmer zu spüren, sondern auch viele Davoser.



Wie 20 Minuten von Einheimischen erfahren hat, müssen Bewohner in Sicherheitszonen ihre Häuser verdunkeln und Hausdurchsuchungen zulassen. Anita Senti, Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden, bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Je nach Situation kann es vorkommen, dass Bewohner einer Sicherheitszone angewiesen werden, die Fensterläden zu schliessen.» Zudem ist es laut Senti innerhalb der Sicherheitszonen möglich, dass «Häuser oder Wohnungen aus Sicherheitsgründen durchsucht werden».

Keine Freunde zu Besuch

Auch sonst wird die Freiheit der betroffenen Bewohner eingeschränkt. So ist etwa ein spontaner Fondueabend mit Freunden in den eigenen vier Wänden während des WEF nicht möglich. Zwar darf man in den Sicherheitszonen Besucher empfangen, diese müssen aber vorgängig angemeldet werden, wie Senti sagt. Diese würden dann einen temporären Besucherbadge erhalten.



Die Sprecherin betont, dass alle Bewohner einer Sicherheitszone im Vorfeld persönlich angeschrieben werden. «Zudem sind die polizeilichen Anordnungen öffentlich und publiziert», so Senti.



Als Sperrzonen gelten wegen des WEF etwa das Gebiet beim Kongresszentrum, Hotel Belvédère, Kurpark oder Kirchner Museum. Auch das Gebiet rund um das Hotel Intercontinental, in dem Trump übernachtete, ist abgeriegelt. Wie die Kantonspolizei in ihren Anordnungen scheibt, werden Personen, die sich unerlaubt in den Zonen aufhalten, in Gewahrsam genommen.