Sind das die sündigsten Chips, die es gibt?

Es sei ein «neuer Foodtrend», schreibt das Chips-Unternehmen Chio in seiner neusten Mitteilung: Die süss-salzige Geschmackskombination gewinne «mehr und mehr an Relevanz». Aus diesem Grund bringt Chio nun den «Donuts Style Snack» in die Regale grösserer Coop-Filialen.

Was die Firma vollmundig ankündigt, sind im Prinzip nichts anderes als Erdnussflips in Ringelform. Anders als vergleichbare Produkte haben sie aber einen süssen Abgang. Den erhalten die Flips durch karamellisierte Erdnüsse.

Weniger Kalorien, mehr Zucker

Salzige Chips mit Caramel – geht es noch sündiger? Ein Blick auf die Nährwertangaben zeigt: Der «Donuts Style Snack» hat 481 Kilokalorien pro 100 Gramm und 22 Gramm Fett.

20 Minuten hat das Produkt des deutschen Herstellers Chio mit den Erdnussflips der Schweizer Firma Zweifel verglichen. Er zeigt: Beim Kalorien- und Fettgehalt kommt das deutsche Produkt sogar leicht besser weg. Die «Peanut Flips» von Zweifel haben 497 Kalorien pro 100 Gramm und 25 Gramm Fett.

Nur beim Zucker schneidet der ringelförmige Chio-Snack deutlich schlechter ab: Er enthält pro 100 Gramm 16 Gramm Zucker, die Zweifel-Erdnussflips dagegen nur 2 Gramm.

