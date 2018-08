Skywork-Passagiere können auf Geld hoffen

Die Berner Fluggesellschaft Skywork Airlines ist pleite. Rund 11'000 Passagiere haben bereits Tickets. Der auf Insolvenzrecht spezialisierte Anwalt Mattia Tonella glaubt, dass sie durchaus Chancen haben, ihr Geld zurückzuerhalten. Wichtig sei, dass «die Kunden ihre Forderungen unbedingt kundtun», sagt Tonella im Interview, «auch wenn die Insolvenz noch nicht offiziell ist. Es dürfte nur eine Frage von ein paar Tagen sein.» Weitere Tipps gibts auch beim Bundesamt für Zivilluftfahrt.



Herr Tonella, warum ist es wichtig, dass die Skywork-Kunden sich melden?

Als anerkannter Gläubiger hat der Kunde vollen Zugang zu allen Skywork-Unterlagen. Aber vor allen Dingen kann der Kunde, falls es der Insolvenzverwalter nicht tut, seine Interessen gegenüber der Gesellschaft und den anderen Gläubigern durchsetzen.

Was verwundert Sie an dieser Pleite am meisten?

Dass am 14. August das Kapital erhöht wurde, aber die 14,5 Millionen Franken wurden in die Kreditabzahlung und nicht in die Ausgabe von neuen Anteilen gesteckt.

Mit anderen Worten, was ist passiert?

Es scheint, dass unbekannte Aktionäre der Firma 14,5 Millionen geliehen haben, die nun in Aktien umgewandelt wurden.

Und diese Operation soll zum Grounding geführt haben?

Wahrscheinlich. Die Umwandlung von einer Schuld in Aktienanteile hat die Mehrheitsverhältnisse geändert. Die neue Mehrheit kann den Verwalter ins Insolvenzverfahren gezwungen haben.

Welche Aspekte sollten aufgeklärt werden?

Bei einem Konkurs muss sehr genau geprüft werden, wer vor dem Grounding noch Schulden zurückerstattet bekommen hat. Im Fall von Swissair hat der Insolvenzverwalter mehrere zehn Millionen zurückfordern können, die zu einem Zeitpunkt ausbezahlt worden waren, als einigen die schwierige buchhalterische Situation bereits bekannt gewesen war.

Das kann ein Hoffnungsschimmer für die Gläubiger sein?

Bereits letzten Herbst war die Situation bei Skywork prekär. Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Einreichung der Bilanz zu einem zu späten Zeitpunkt stattgefunden hat, sehr gross. In der Situation war die Unternehmensführung durchs Gesetz gezwungen, eine Zwischenbilanz zu erstellen.

Was bringt so eine Zwischenbilanz?



Wenn sie eine hohe Verschuldung aufzeigt, sind die Unternehmensleitung oder die Revisoren gezwungen, sich beim Insolvenzrichter zu melden. Wenn sie es nicht tun, handeln sie rechtswidrig und sind für den Schaden der Gläubiger haftbar.

(Stefano Pianca/tio.ch)