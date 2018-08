So viel Geld gibts in der Schweiz für Firmentreue

Nur ein zusätzlicher Lohn oder ein paar Ferientage mehr sind wohl zu wenig Anreiz, Mitarbeiter langfristig bei der Stange zu halten. Aber diese Prämien sind sicher einer der Mosaiksteine, die den Angestellten Wertschätzung zeigen.Sehr sexy sind Treueprämien in Zeiten der Digitalisierung sicher nicht mehr. Viele Firmen machen es schon seit Jahrzehnten gleich: Nach zehn Dienstjahren gibt es einen Batzen, ein paar Ferientage oder ein lustloses GratulationsschreibennVor allem mit Blick auf jüngere Mitarbeiter könnte es sich lohnen, zum Beispiel schon nach zwei Jahren mit dem Treueprogramm anzufangen. Auch müsste man überdenken, den Fokus nicht nur auf die Höhe der Belohnung zu legen.Mehr Kreativität ist gefragt. Das Geld, das Firmen für Treueprogramme ausgeben, ist für die meisten nur eine Zahl auf dem Lohnzettel. Warum also die Mitarbeiter nicht selber wählen lassen, wofür sie es ausgeben? Wer auf Kosten der Firma ein Wochenende in New York verbringen darf, behält das wohl eher in Erinnerung.