So spricht man diese Markennamen richtig aus

Viele Firmen haben Millionen von Fans auf Social Media – dabei wissen manche von diesen Markenanhängern gar nicht, wie man deren Namen ausspricht. Von Audemars Piguet bis Zara – so spricht man die Namen dieser 13 Firmen und Marken aus. Sie können die Aussprache entweder im Video hören oder im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA) und in pseudophonetischer Schreibweise lesen:

Französisch Audemars Piguet

Wer in der Schule Französisch hatte, dürfte nur schon wegen der Schreibweise eine Ahnung haben, wie man den Namen dieser Schweizer Uhrenmarke ausspricht:odɘmaʁ.piɡe (etwa: odömar pige)

Englisch DAZN

Der in der Schweiz verfügbare, britische Streaming-Service will der richtige Ort für Sportfans sein. Der Name soll eine stilisierte Schreibweise für «da Zone» darstellen:dəzoʊn (etwa: däsoun)

Schwedisch Fjällräven

Schweizern dürfte ein schwedischer Markenname mit so vielen Umlauten eigentlich einfach fallen. Sogar das «e» wird wie ein «ä» betont:fjɛlː.rɛːvɛn (etwa: fiäll räävän)

Pseudo-Dänisch Häagen-Dazs

Häagen-Dazs ist eine amerikanische Glace-Marke, die heute im Besitz des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé ist. Der Name ist jedoch ans Dänische angelehnt:hɑːɡəndɑːz (etwa: haagendaas)

Chinesisch Huawei

Der Name des chinesischen Telecomriesen sieht mit seinen beiden Doppellauten komplizierter aus, als er ausgesprochen wird. Im deutschsprachigen Raum besteht die Tendenz, «ei» als «ai» auszusprechen – im Chinesischen ist das nicht der Fall:hwɑweɪ (etwa: uaue)

Koreanisch Hyundai

Die koreanische Automarke verwirrt mit den merkwürdig anmutenden Doppellauten «yu» und «ai». Die Aussprache ist im Koreanischen aber eigentlich ganz simpel:hjəːndɛ (etwa: hiondä)

Englisch Juul

In der Schweiz spricht man den E-Zigi-Namen manchmal wie «iuul» aus. Da die Marke aber aus den USA kommt, ist das nicht ganz zutreffend:dʒuːl (etwa: dschuul)

Englisch Levi's

Auch bei dieser Jeansmarke tun sich Schweizer manchmal mit der amerikanischen Betonung schwer:liːvaɪz (etwa: liiwais)

Englisch Nike

Wie man die Sportmarke richtig ausspricht, hat jahrelang für Kontroversen gesorgt. Weil sich der Name an ein griechisches Wort anlehnt, wird Nike nämlich nicht gleich wie das englische Wort «bike» ausgesprochen:naɪki (etwa: naiki)

Koreanisch Samsung

Von «Samsung» bis «Sämsang» hört man eine ganze Reihe von seltsamen Aussprachen für den Namen des koreanischen Elektroherstellers. So sagen es die Koreaner selbst:samsʌŋ (etwa: samsong)

Deutsch Tally Weijl

Das Schweizer Modelabel ist nach seiner Gründerin benannt. Trotz der etwas speziellen Schreibweise ist die Aussprache aber recht einfach:thali.vail (etwa: thali wail)

Chinesisch Xiaomi

Der Knackpunkt bei der Aussprache der chinesischen Handymarke ist das «x». Die Betonung liegt ungefähr zwischen dem schweizerischen «ch» und «sch»:ɕjau.mi (etwa: schau mi)

Spanisch Zara

In der Schweiz sprechen viele die Modemarke einfach so aus, wie man sie schreibt. Dabei kommt der Händler aus Spanien. Im Spanischen wird das «z» hier wie das englische «th» ausgesprochen:θaɾa (etwa: sara)