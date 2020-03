Jetzt beschenkt auch Coop Mitarbeiter an der Front

In der Corona-Krise sind Mitarbeiter in Lebensmittelläden besonders gefordert. Um den massiven Kundenansturm zu bewältigen, müssen sie fast pausenlos Gestelle auffüllen. Auch Mitarbeiter aus den Büros helfen an der Front aus (20 Minuten berichtete).

Aldi Suisse und Lidl Schweiz bedanken sich nun für den ausserordentlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter an der Front: Diese erhalten Einkaufsgutscheine, wie die Discounter am Montag mitteilten.

Jetzt folgt auch Coop und macht seinen Mitarbeitern an der Corona-Front ein Geschenk, wie der Detailhändler auf Anfrage zu 20 Minuten sagt. Rund 40'000 Coop-Mitarbeiter erhalten im April je nach Beschäftigungsgrad Geschenkkarten im Wert von 250 bis 500 Franken, so eine Sprecherin.

Migros bietet noch keine Prämie

Bei Coop ist der Maximalbetrag für einen Gutschein leicht höher als bei den Discountern. Aldi Suisse schenkt den über 2500 Mitarbeitern in Verkauf und Logistik Gutscheine im Wert von bis zu 400 Franken pro Person. Lidl Schweiz überreicht den über 3500 Mitarbeitern in den Lagern und Filialen einen ersten Gutschein, im April soll ein zweiter folgen. Der Totalbetrag beläuft sich dann auf 350 Franken pro Mitarbeiter.

Nur die Migros hat noch keine Prämie ausgelobt. Sie arbeite aber an einer Lösung, um die Mitarbeiter «in diesen turbulenten Tagen zusätzlich zu unterstützen und ihre grossartige Leistung wertschätzen zu können», sagt ein Sprecher auf Anfrage.

«Die Vergütung sollte deutlich höher sein»

Die Gewerkschaft Unia begrüsst, dass die Arbeit der Verkäufer von den Detailisten anerkannt wird, wie Sprecherin Anne Rubin zu 20 Minuten sagt. «Die Unia fordert seit Jahren eine dringend notwendige Aufwertung dieser Tieflohnbranche. Wir hoffen, dass dies nun ein erster Schritt ist und auch nach der Krise fortgesetzt wird», sagt Rubin. Auch die Migros solle eine bedeutende Prämie an ihre Arbeitnehmer geben.

Rubin nennt aber auch zwei Kritikpunkte: «Die Vergütung sollte deutlich höher sein und etwa einen Monatslohn betragen. Ausserdem wäre eine Prämie besser als ein Gutschein, weil er frei ausgegeben werden kann. Aber ein Gutschein ist besser als nichts.»