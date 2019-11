So edel ist die neue Swiss-Lounge in Zürich

Am Freitag hat die Swiss ihre neue Alpine Lounge im Terminal A am Flughafen Zürich eröffnet. Wie es in der 500 Quadratmeter grossen Lounge mit Alphüttenflair aussieht, sehen Sie im Video oben.

Die Lounge ist für Swiss- und Lufthansa-Gäste der Business-Class sowie Mitglieder der Programme Miles & More und Star Alliance Gold zugänglich.

(rkn)