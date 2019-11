Wo hat dieser Finne in Zürich Party gemacht?

In Zürich finden die wildesten Partys statt: Das vermittelt das neuste Werbevideo von Zürich Tourismus. Unter dem Slogan «Zurich: A beauty by day – A beast by night» wird das Zürcher Nachtleben beworben.

Umfrage Gehst du in Zürich in den Ausgang? Ja, ich liebe die Zürcher Clubszene!

Ich gehe in den Ausgang, aber nicht in Zürich!

In Zürich gehe ich gerne an Konzerte oder ins Theater.

Ausgang, was ist das?

Früher war ich oft in Zürich im Ausgang. Heute nur noch bei ganz besonderen Anlässen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Dabei zeigt das Video weder eine Bar noch einen Club in Zürich. Nur der verkaterte Finne Arttu sitzt ganz im Stil von «Forrest Gump» auf einer Parkbank und erzählt, wo er letzte Nacht überall war. Namen nennt der Partytiger aber nicht. Er umschreibt die Orte nur. (Schau dir das Video oben an.)

Grosses Rätselraten

Bei Einheimischen und im Ausland lebenden Zürchern hat der Clip auf Social Media deshalb ein grosses Rätselraten ausgelöst. «War er im Club Gonzo?», fragt beispielsweise jemand auf Facebook.

«Das Video zeigt absichtlich keine austauschbaren Bilder aus dem Nachtleben und soll zum Rätseln anstiften», erklärt Adrian Seitz von Zürich Tourismus. Denn der Clip soll Interessierte auf die aufgefrischte Nightlife-Seite von Zürich Tourismus locken. Dort werden alle möglichen Clubs, Bars und Events in Zürich aufgeführt.

Kein echter finnischer Akzent

Dabei richte sich das Video aber vorwiegend an ausländische Gäste, wie es von Zürich Tourismus heisst. So spricht der verkaterte Finne auch Englisch, aber mit starkem Akzent. Dieser ist aber nicht einem finnischen Akzent zuzuordnen.

Auch das sei Absicht gewesen, so Seitz: «Die Figur Arttu verkörpert das multikulturelle Zürich.» Schliesslich seien Touristen aus zahlreichen verschiedenen Nationen in der grössten Stadt der Schweiz unterwegs. Deshalb sollte auch die Werbefigur nicht klar einer Nation zugehören.

So ist der Clip nicht nur bei Schweizern gut angekommen: In Finnland hat sogar die grösste finnische Boulevardzeitung «Ilta Sanomat» über den neuen Werbespot berichtet. Und auf Youtube wurde das Video bereits über 250'000-mal angeklickt.

(bsc)