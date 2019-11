Gratis-Verpflegung für Interdiscount-Mitarbeiter

1500 Tassen Kaffee wurden von Interdiscount im Vorfeld des Black Fridays bestellt, dazu 450 Kilogramm Ghackets und Hörnli und 160 Kilogramm Früchte. Dies, weil die Rabattschlacht an die Angestellten im Detailhandel einen grossen Mehraufwand stellt. Interdiscount bietet ihren Mitarbeitern deshalb Gratis-Verpflegung an.

Umfrage Interessiert dich das Angebot? Ja, ich brauchte eh ein neues Elektrogerät

Ja, aber ich brauche nichts aus dem Interdiscount

Nein, so einen Gutschein brauche ich nicht

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Aber auch ohne zusätzliches Personal ist die Rabattschlacht für den Elektronikhändler kaum zu überstehen: «Rund 100 zusätzliche Mitarbeitende sind in der Woche vor und nach dem Black Friday bei uns in der Logistik im Einsatz», sagt Alexandra Friedli, Mediensprecherin von Interdiscount, zu 20 Minuten. Auch im Verkauf musste zusätzliches Personal her. Dieses rekrutiert das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem Stellenvermittler für Temporärpersonal.

Zusätzliche Lagerräume, angepasster Webshop

Bei Interdiscount stapelt sich aufgrund des Black Fridays aktuell rund 25 Prozent mehr Ware als gewöhnlich im Lager. Um gegen die zusätzlichen logistischen Aufwände Abhilfe zu schaffen, wurden zusätzliche Lagerräume bestellt und mehr Transport-Fahrten eingeplant.

Auch an die Serverleistung des Webshops werden beim Ansturm der Schnäppchenjäger erhöhte Anforderungen gestellt. Die Performance auf dem Webshop wurde deshalb verbessert und die Website extra für den Aktionstag optimiert: «Die Kunden können beispielsweise dank der neuen Filterfunktion – nur Aktionen – anzeigen noch schneller zu den gewünschten Suchergebnissen kommen», erklärt Friedli.

Kontrollzentrum und 24-Stunden-Betrieb

Interdiscount reagiert auf den lukrativsten Tag des Jahres auch sonst mit aussergewöhnlichen Mitteln. Beim Hauptsitz in Jegenstorf wird von Donnerstagnacht bis Sonntagabend vom Detailhändler speziell für den Black Friday ein «Kontrollzentrum» eingerichtet. Zudem stellen Schlüsselpersonen aus verschiedenen Abteilungen mit Pikett- oder Präsenzeinsätzen einen 24-Stunden-Betrieb sicher.