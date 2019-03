Kind (6) durch Drohne im Gesicht verletzt

Crash in der Parkanlage Bullingerhof im Zürcher Stadtkreis 4. Eine Drohne des Modells Hexacopter Typ Typhoon H stösst mit einem 6-jährigen Kind zusammen. Es wird am Gesicht und an der Hand leicht verletzt. Das zeigen Recherchen von 20 Minuten. Geschehen ist der Unfall bereits im Juni 2018. Grund für den Zusammenstoss: Der 47-jährige Pilot hat das Steuergerät der Drohne nicht richtig beherrscht.



Die Stadtpolizei wird vom Vater des verletzten Kindes über den Unfall informiert. Sie nimmt Ermittlungen auf und schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Weil die Eltern auf einen Strafantrag verzichten, wird das Verfahren nicht aufgenommen. Tätig wird aber das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl). «Der Pilot hat gegen das Luftfahrtgesetz verstossen und seine Drohne in fahrlässiger Weise so gesteuert hat, dass eine Person gefährdet wurde», schreibt das Bazl im Strafbescheid, der 20 Minuten vorliegt. Busse und Gebühren für den Unglückspiloten betragen 471 Franken.



Drohnenboom sorgt für Strafverfahren



Kein elektronisches Outdoor-Spielzeug hat in den letzten Jahren einen dermassen starken Boom erlebt wie die Drohnen. Die günstigsten Modelle kosten rund 200 Franken, etwas professionellere um die 1200 Franken.



Inzwischen dürften Schweizer Haushalte über mehr als 100'000 Drohnen verfügen, wie GfK-Marktforscher schätzen. Mit der Verbreitung steigt auch die Anzahl Strafverfahren: «Seit wir beim Bazl eine signifikante Häufung von Drohnen-Vorfällen verzeichnen und Drohnen auch in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit einnehmen, hat das Bazl 17 rechtskräftige Strafbefehle erlassen», sagt Sprecher Christian Schubert. 5 Strafbefehle wurden 2017 ausgesprochen, bereits 12 im Jahr 2018. 6 weitere Strafverfahren sind noch pendent.



Eine grosse Gefahr sind Drohnen für Flugzeug- oder Helipiloten. Darum gilt im Fünf-Kilometer-Radius um Flughäfen ein Drohnen-Flugverbot. Dieses wird aber regelmässig verletzt: 2017 meldeten Berufs- oder Privatpiloten dem Bazl 45 Drohnensichtungen. 2018 gingen 28 Hinweise ein und 2019 bereits wieder vier. Bis auf zwei Fälle konnten die Drohnenbesitzer laut Bazl aber nicht ermittelt werden.



«Störung des öffentlichen Verkehrs»



Bei gefährlichen Annäherungen einer Drohne mit einem Passagierflugzeug oder Helikopter kommt der Tatbestand «Störung des öffentlichen Verkehrs» zum Zug. Werden mit den Störaktionen Leben von Flugpassagieren gefährdet, können die Behörden sogar Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren aussprechen. Findet eine gefährliche Annäherung in der Fünf-Kilometer-Flugverbotszone rund um Flugplätze statt, wird diese oft durch Polizei oder Private beim Bazl angezeigt.

Der Drohnenmarkt Schweiz

In der Schweiz werden mit Drohnen Millionenumsätze gemacht. Bei Digitec Galaxus kosteten die 2018 verkauften Drohnen im Schnitt 670 Franken. Die Hälfte der Käufer ist unter 40 Jahre alt. Das beliebteste Modell ist aktuell die Dji Mavic 2 Pro, wie Sprecher Alex Hämmerli sagt. Der Drohnenmarkt ist sehr innovationsgetrieben: Ohne grosse technische Fortschritte ist der Anreiz für den Wechsel zur nächsten Generation klein. Im letzten Jahr ist der Drohenumsatz bei Digitec Galaxus um 3 Prozent gewachsen. Von 2016 auf 2017 betrug die Zunahme 144 Prozent. (sas) Braucht es bald eine Lizenz?

Künftig dürfte sowohl für kommerzielle als auch für Hobby-Drohnenpiloten eine Fluglizenz erforderlich sein. Noch müssen dafür die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Die europäische Agentur für Flugsicherheit erarbeitet ein Gesetz. Dieses wir auch hierzulande Anwendung finden. Künftig dürfte sowohl für kommerzielle als auch für Hobby-Drohnenpiloten eine Fluglizenz erforderlich sein. Noch müssen dafür die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Die europäische Agentur für Flugsicherheit erarbeitet ein Gesetz. Dieses wir auch hierzulande Anwendung finden. Das BAZL rechnet frühestens Anfang 2020 mit den neuen Regeln.

Die Bussenhöhe startet bei 150 Franken für «Nichteinhalten des Augenkontakts zwischen Drohne und Pilot» und geht bis 300 Franken für «verbotener Überflug von Menschenansammlungen». In schwerwiegenden Ausnahmefällen beträgt die Busse maximal 1200 Franken. Diese Bussenhöhen gelten sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Fünf-Kilometer-Flugverbotszonen.



Mit der Drohne über die Piazza Grande



Gleich zwei Verstösse beging ein Drohnenpilot vergangenen Sommer am Moon and Stars Festival in Locarno. Er flog am späten Abend mit seiner DJI-Mavic-Pro-Drohne ohne Bewilligung über die von Konzertzuschauern gesäumte Piazza Grande. Wie der Pilot erklärte, hatte er keinen ständigen Sichtkontakt mit seiner Drohne. Der Pilot verfolgte seinen Flug durch die im Konzertbereich installierten Kameras. Er wurde laut Strafbefehl zu einer Busse und Gebühren von total 471 Franken verurteilt.