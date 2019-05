In St. Gallen ist die Miete halb so hoch wie in Genf

Wer in Zürich oder Genf wohnt, zahlt für die gleiche Fläche wesentlich mehr als in anderen Schweizer Städten. Comparis hat die Medianmieten in den zehn grössten Städten verglichen.

Die schweizweit teuerste Stadt ist demnach Genf mit einer Medianmiete von 2680 Franken im Monat für eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Besonders günstig ist St. Gallen, wo eine vergleichbare Wohnung 1675 Franken kostet.

Bis zu doppelt so hohe Mieten

Je nach Wohnungsgrösse zahlen Mieter sogar fast doppelt so viel, wenn sie etwa in Genf statt in St. Gallen wohnen. Das ist bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung der Fall: In Genf beträgt der Median 3820 Franken, in St. Gallen 2004 Franken.

Auf Genf folgen im Ranking Zürich, Lausanne und Basel. Eher günstig sind hingegen ausser St. Gallen auch Lugano und Biel. Das gesamte Ranking sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Grund für die krassen Preisunterschiede ist laut Comparis das knappe Wohnungsangebot in Städten wie Zürich und Genf sowie die hohe Zahlungsbereitschaft an diesen Orten. «Sowohl Zürich als auch Genf bietet eine hohe Anzahl an gut bezahlten Jobs, zum Beispiel im Finanzsektor», sagt Frédéric Papp, Finanzexperte bei Comparis.

St. Gallen und Biel weniger attraktiv

Standorte wie St. Gallen und Biel seien hingegen weniger attraktive Standorte, was die Preise drücke. In diesen Städten liegen die Leerstandsziffern bei 2,32 beziehungsweise 2,43 Prozent, was weit über dem Schweizer Durchschnitt von 1,62 Prozent ist.

Das kann laut Papp mitunter darauf zurückgeführt werden, dass die aktuellen Mietpreise zu hoch angesetzt sind. Immobilienbesitzer würden mit einer steigenden Nachfrage rechnen und die Wohnungen lieber vorübergehend leer stehen lassen als sie günstiger zu vermieten.

Als Datenbasis für die Auswertung dienten Wohnungsinserate auf Comparis.ch im Zeitraum von Januar 2018 bis Mitte April 2019. Die betrachteten Mietwohnungsgrössen umfassten 2-Zimmer-Wohnungen (45 bis 55 Quadratmeter), 3,5-Zimmer-Wohnungen (75 bis 85 Quadratmeter) und 4,5-Zimmer-Wohnungen (100 bis 110 Quadratmeter).

(rkn)