«Danke für die nette Massage gestern Abend»

Oft bleibt das Feld für den Verwendungszweck bei Überweisungen leer. Meistens erfüllt die Referenznummer die gleiche Aufgabe oder es ist eh klar, worum es bei der Zahlung geht. Das leere Feld ist für Witzbolde allerdings eine Steilvorlage. Die 20-Minuten-Leser verraten, was sie schon alles an Unsinn als Verwendungszweck angegeben haben.

Bei eher unfreiwilligen Einzahlungen, etwa einer Busse, ist das Feld für den Zahlungsgrund eine Gelegenheit, seinen Unmut zu signalisieren.

Robert G.* (54): «Bei einer Polizeibusse schrieb ich: ‹Zipflgsichtr›. Das musste ich abkürzen, da es sonst nicht ins Feld gepasst hätte. Danach gings mir besser.»



Bei der Witzelei ist aber ein gewisses Mass an Vorsicht geboten. Wer als Zahlungszweck «Waffenfähiges Plutonium» oder «Isis» angibt, kann unter Umständen Ärger bekommen.

Lars S.* (24): «Ich habe einen Flug mit der Kreditkarte eines Freundes gebucht und ihm den ausstehenden Betrag mit der Notiz ‹Anzahlung für atomare Sprengköpfe› überwiesen. Als ich von Zürich via Dubai nach Seoul fliegen wollte, wurde ich am Flughafen angehalten und durfte die Maschine nicht betreten. Mein Freund erzählte mir zudem, dass er Besuch von der Polizei erhalten habe. Ich rief dann die zuständige Stelle an und erklärte den Sachverhalt – dem Polizisten war das Ganze wohl auch etwas unangenehm.»



Fäkalhumor gibt es, nicht ganz überraschend, auch oft. Wenn dahinter wenigstens eine Geschichte steckt, kann das durchaus amüsant sein.

Marc B.* (40): «Mein Bruder hat mir am Vorabend seiner Hochzeit im Suff in mein Schlafzimmer gekackt. Dafür bedanke ich mich bei jeder Überweisung an ihn. Ich bin sicher, die Bank freut sich beim Lesen.»



«Anstiftung zur Prostitution», «Sexuelle Dienstleistungen», «Blowjob»: Wenns um Sex geht, haben die Leser eine ganze Reihe von Vorschlägen, was man auf den Einzahlungsschein schreiben kann.

Thomas M.* (26): «Meinem Kollegen habe ich Geld immer mit dem Verwendungszweck ‹für sexuelle Gefälligkeiten› überwiesen. Anfangs sorgte das für grosse Verwunderung bei seinen Eltern, die damals noch die Kontovollmacht hatten.»



Für manche Leser ist der Einzahlungsschein eine Chance, sich zu seinem Lieblingsfilm oder -buch zu bekennen. Ein «Star Trek»-Fan schreibt «Raumschiff Enterprise» und wer «Der Herr der Ringe» mag, zahlt Tribut «Für den dunklen Lord». Ganz Mutige wagen es, den, dessen Name nicht genannt werden darf, zu erwähnen.

Anna N.* (22): «Eine Kollegin schrieb immer: ‹Damit Lord Voldemort an die Macht kommt›. Ärger hat es nie gegeben.»



Besonders lustig oder zumindest etwas peinlich wird es, wenn der Empfänger nicht der Einzige ist, der den unorthodoxen Zahlungszweck zu sehen bekommt.

Chris S.* (33): «Ein Studienkollege schrieb auf eine Rechnung an mich: ‹Danke für die nette Massage gestern Abend.› Meine Frau schmunzelte beim Verbuchen der Zahlung.»



Ob Miete, Internet oder Strom: Es gibt eine ganze Reihe von Zahlungen, die wir in regelmässigen Abständen tätigen müssen. Manchmal gehts dabei wie bei der Mafia zu und her.

Nadine S.* (25): «Ich schreibe manchmal ‹Monatliches Schutzgeld› auf den Einzahlungsschein.»



Viele sind nicht erfreut darüber, dass sie dem Militär Geld bezahlen müssen. Ein Leser bringt das mit einem kleinen Seitenhieb zum Ausdruck.

Oliver B.* (26):«Bei der Militärabgabe schreibe ich jeweils ‹Spende fürs Militär›.»

*Namen der Redaktion bekannt

