So pünktlich flog die Swiss im Sommer 2019

Verspätungen, Ausfälle, Chaos an den Flughäfen: So war es im Sommer 2018. Für Reisende ging das Jahr als «Horror-Sommer» in die Geschichte ein. Das galt auch für die Swiss. Die Pünktlichkeitswerte der Premium-Airline waren so schlecht wie nie zuvor. Fürs Gesamtjahr wies die Swiss noch einen Wert von 73 Prozent aus. Will heissen: Mehr als jeder vierte Flug war verspätet oder fiel ganz aus. Im schlechtesten Monat, dem Juli 2018, betrug die Pünktlichkeit im ganzen Swiss-Streckennetz laut dem Fluggastrechte-Portal Airhelp noch knapp 66 Prozent.

Umfrage Hatten Sie mit einem Swiss-Flug schon Verspätung? Ja, das kommt bei mir jedes Mal vor.

Das kommt ab und zu vor.

Keine Ahnung, ich fliege nie mit Swiss.

Nein, bisher war mein Swiss-Flug immer pünktlich.

Die Antwort der Swiss auf die Pünktlichkeitsprobleme war eine Offensive namens «Precise». «Wir haben das Programm gestartet, damit sich die Situation aus dem Sommer 2018 nicht wiederholt», sagt Marcus Schnabel, Head of Operations Planning and Control bei Swiss. Nun zeigt sich, wie das Programm, für das die Airline einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ausgibt, wirkt: Wie die Swiss auf Anfrage von 20 Minuten bekannt gibt, konnte die Pünktlichkeit zwischen April und August 2019 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozentpunkte verbessert werden. Eine massive Steigerung gab es im August: Hier resultiert laut Swiss eine Verbesserung der Pünktlichkeit um 9,7 Prozentpunkte.

Mehr als 15 Minuten Verzögerung gelten als Verspätung

Die Ausgangsbasis für die Steigerung gibt die Swiss «aufgrund der starken Volatilität der Werte» nicht bekannt und kommuniziert nur auf Jahresbasis. Einen Hinweis gibt wiederum die Auswertung von Airhelp: Demnach konnte die Swiss ihre Pünktlichkeit im gesamten Netz im August nur um gegen 4 Prozentpunkte auf etwas über 71 Prozent steigern. Ein Flug gilt in der Statistik als verspätet, wenn er mehr als 15 Minuten in Verzug ist.

Zu den 40 Massnahmen des «Precise»-Programms, mit dem die Swiss ihre Pünktlichkeit verbessert hat, gehören etwa zusätzliche Crews, mehr Reserveflugzeuge sowie die Verlängerung der Bodenzeiten an den Destinationen. «Gewisse Massnahmen bedürfen einer längeren Projektphase und werden erst im nächsten Jahr ihre Wirkung zeigen», sagt Schnabel.

Neues Boarding-System

So testet die Swiss seit dieser Woche ein neues System beim Einsteigen. Es nennt sich offiziell «Boarding by Groups». Eingestiegen wird in der Reihenfolge der Sitzkategorie Fenster, Mitte oder Gang. Damit entfällt, dass Passagiere sich zeitraubend aneinander vorbeiquetschen müssen, um zum Fenstersitz zu gelangen. «Die Tests auf den Kurzstrecken haben am Montag begonnen und dauern zwei Wochen», heisst es bei der Swiss. Betroffen sind etwa die Flüge nach Berlin, London oder Palma de Mallorca.

Anders als die Swiss sieht Airhelp keine nennenswerte Verbesserung bei der Zuverlässigkeit. Auf dem weltweiten Swiss-Streckennetz resultiert laut Airhelp zwischen April und August 2019 sogar eine Verschlechterung: Die Pünktlichkeit sank gegenüber dem Vorjahr um 0,47 Prozentpunkte auf 69,5 Prozent. In Zürich reduzierte sich der Wert um 0,8 Prozentpunkte auf 68,3 Prozent. Erfreulich ist laut Airhelp-Schweiz-Chef Philippe Strässle, dass sich die Werte der Swiss in Genf um 5 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent verbessert haben.



80 Prozent als Ziel



Das offiziell von Swiss-Chef Thomas Klühr herausgegebene Pünktlichkeitsziel liegt bei 80 Prozent. Wird es 2019 noch erreicht? «Nein, vermutlich nicht», sagt Schnabel. Jedoch sei es wichtig, zu betonen, dass sich die Swiss gegenüber dem Vorjahr trotz nochmals schwieriger Rahmenbedingungen deutlich verbessert habe.



Gemeint sind damit die Probleme am Swiss-Heimat-Hub in Zürich: So stösst der Flughafen aufgrund der Pistananordung je nach Windrichtung an seine Kapazitätsgrenze, zudem gilt eine strengere Nachtflugsperre als andernorts. Weil die Swiss bedingt durch ihr Hub-Modell auf Zubringerflüge und Anschlusspassagiere angewiesen ist, fallen die Einschränkungen bei ihr stärker ins Gewicht als bei anderen Airlines.