So sagen Sie, dass Sie mehr Lohn brauchen

Derzeit laufen die Verhandlungen über allgemeine Lohnerhöhungen in der Schweiz. Das ist die Zeit, in der Sie auch über ein persönliches Lohnplus reden sollten. «Grundsätzlich sollten auch individuelle Forderungen so früh wie möglich gestellt werden, denn die Firmen machen ihre Budgets spätestens im November», sagt Dieter Egli, der Sprecher der Angestellten-Gewerkschaft Syna, zu 20 Minuten. Wie gehen Sie dabei am besten vor?

• Welche Gründe haben Sie?

Natürlich müssen Sie auch etwas vorweisen können, um mehr Geld zu verlangen. «Wichtig ist dabei, die eigenen Erfolge der letzten Zeit in den Vordergrund zu rücken und sich nicht auf Diskussionen über die Leistungsbeurteilung einzulassen», sagt Vergütungsexperte Urs Klingler von Klinglerconsultants zu 20 Minuten. Ein triftiges Argument ist auch die Übernahme von zusätzlichen Tätigkeiten. Notieren Sie Ihre Leistungen. Tabu sind dabei Vergleiche mit Arbeitskollegen. Überlegen Sie sich auch die Gegenargumente, mit denen die Vorgesetzten reagieren könnten – und wie Sie am besten darauf reagieren. Wichtig: Auch mit einer Lohnerhöhung müssen Sie Ihre Leistungen nicht noch mehr steigern oder sich mehr unter Druck fühlen.

• Wie viel mehr wollen Sie?

Seien Sie realistisch und machen Sie sich kundig, wie viel Lohn in der Branche bei Ihrer Qualifizierung und Berufserfahrung üblich ist. Zum Beispiel über die Website Salarium des Bundesamtes für Statistik oder über den Lohnrechner des Gewerkschaftsbundes. Als Faustregel gilt laut Karriere.ch : Kader können 10 Prozent mehr Lohn verlangen, Mitarbeiter 5 Prozent.

• Wie sagen Sie es dem Chef oder der Chefin?

Am besten ist ein separater Gesprächstermin. Sagen Sie, dass Sie über Ihre Fähigkeiten und Entwicklung reden wollen, und fallen Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus. «Üben Sie Ihre Sätze am besten vor dem Spiegel und schliessen Sie Ihre Forderung mit einem Lächeln ab», rät Vergütungsexperte Klingler. Bleiben Sie auch bei Gegenfragen sachlich. Und: Stellen Sie kein Ultimatum, sondern fragen Sie, wann eine Überprüfung möglich sei.

• Können Sie auch feilschen?

Wer gleich auf das erste Angebot oder auch die erste Absage eingeht, tritt wenig souverän auf. Den ersten Erhöhungsvorschlag können Sie ruhig ausschlagen und eine noch höhere Summe fordern. Wichtig ist Hartnäckigkeit, aber auch Verhandlungsspielraum. Gehen die Vorgesetzten gar nicht auf Ihre Forderung ein, können Sie auch andere Extras fordern, wie zum Beispiel ein GA. Lassen Sie Vereinbarungen unbedingt schriftlich festhalten.

• Was machen Sie, wenn Sie keinen Erfolg haben?

Generell ist es gut, sich schon vorher Gedanken zu machen, was in einem solchen Fall zu tun ist, wie Experte Klingler rät. Möglich seien etwa eine Weiterbildung oder die Suche nach einer neuen Stelle. «Eine unerfüllte Lohnerhöhung ist aber kein Gesichtsverlust und muss keine Kündigung nach sich ziehen», sagt Klingler. Es könne ja auch sein, dass der aktuelle Lohn tatsächlich gerechtfertigt sei.

