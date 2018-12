Das brauchts, damit mehr Frauen Chefinnen werden

Es gibt sie, die Vorzeigefrauen an der Unternehmensspitze von Schweizer Firmen: Da ist beispielsweise Simona Scarpaleggia, CEO von Ikea Schweiz, oder Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der SBB. Doch leider sind sie nach wie vor die grosse Ausnahme. Die Schweiz steht bezüglich Diversity an der Unternehmensspitze nach wie vor schlecht da. Das zeigt die neueste Diversity-Studie des Headhunters Egon Zehnder. Weibliche CEOs machen demnach aktuell lediglich 2,7 Prozent aller Firmenchefs aus. Der Anteil Frauen in Schweizer Verwaltungsräten erreichte 2018 rund 22 Prozent.

Umfrage Warum schaffen es in der Schweiz nur so wenig Frauen an die Spitze? Viele Frauen wollen doch gar keine Führungsposition.

Selbst Frauen, die unbedingt wollen, werden vom Arbeitgeber immer wieder ausgebremst.

Sobald eine Frau Kinder hat, ist sie weg vom Fenster.

In der Schweiz ist die Kinderbetreuung viel zu teuer.

Frauen fehlt der nötige Biss.

Selbst Frauen, die unbedingt wollen, werden vom Arbeitgeber immer wieder ausgebremst.

Was muss sich ändern, damit die Schweiz einen grösseren Frauenanteil in den Chefetagen erreicht?

Strukturelle Hindernisse abschaffen

Die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. «Aktuell wird eine Mutter für ihre Erwerbstätigkeit steuerlich bestraft», sagt Claudine Esseiva des Verbands Business & Professional Women Switzerland (BPW). In der Schweiz fehle die nötige Infrastruktur und erschwingliche Betreuung, damit es eine echte Wahlfreiheit geben könnte. Es braucht dringend die Individualbesteuerung und klar ein grösseres Angebot an Kitas und Tagesschulen.

Sind Sie seit kurzem Mutter und wollen trotzdem Karriere machen? Oder haben Sie Kinder und arbeiten gleichzeitig viel? Welche Hürden wurden Ihnen in den Weg gelegt? Was würden Sie sich vom Arbeitgeber oder von der Politik wünschen? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.



Arbeitgeber müssen ihre Strukturen anpassen

«Flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsplätze oder Homeoffice – das sind alles Massnahmen, die greifen», sagt Simone Stebler, Diversity-Expertin bei Egon Zehnder. Wichtig ist gemäss ihr, dass die Massnahmen geschlechtsneutral sind. Teilzeitpensen müssten Frauen genauso wie Männern ermöglicht werden. «Erst wenn sich die Arbeitspensen von Frauen und Männer angleichen, haben beide die gleichen Karrierechancen», so Stebler. Das Gleiche gelte für Frauenfördermassnahmen wie Mentoring. Auch hier sei es wichtig, dass Männer mit einbezogen würden. «Nicht nur Frauen können Frauen mentoren. Oft können Männer Frauen wichtige Inputs geben, um sie weiterzubringen.»

Gesellschaftlichen Vorurteilen entgegenwirken

Mütter stehen in der Schweiz unter einem grossen gesellschaftlichen Druck. «Das traditionelle Rollenbild ist in den Köpfen der Schweizer noch immer sehr tief verankert», so Stebler. Die Mütter werden für das Kindswohl verantwortlich gemacht. Wollen sie mehr arbeiten, müssen sie sich dafür oft rechtfertigen. «Diesen gesellschaftlichen Vorurteilen kann man nur sehr langsam entgegenwirken, indem man beispielsweise versucht, der neuen Generation neue Rollenbilder zu vermitteln.» Hier müsse die Politik mit gutem Beispiel vorangehen, findet Esseiva.

Elternzeit statt Mutterschaftsurlaub

In der Schweiz ist klar: Bekommt die Frau ein Kind, bleibt sie nach der Geburt eine gewisse Zeit zu Hause. Viele fortschrittliche Länder haben den Mutterschaftsurlaub aber abgeschafft und zu Elternzeit umgewandelt. Das gibt den Vätern die Chance, genauso wie die Mutter eine wichtige Bezugsperson für das Kind zu sein. «Ich glaube, Elternzeit statt Mutterschaftsurlaub würde den Müttern den gesellschaftlichen Druck, die erste Bezugsperson des Kindes zu sein, etwas nehmen und den Vätern die Chance geben, ihren väterlichen Pflichten nachzugehen», so Stebler.

Generation Y als grosse Hoffnung

Laut Trendforschern sind der Generation Y sinngebende Arbeit und Spass am Leben deutlich wichtiger als Karriere und Geld. Für die neue Generation der Führungskräfte heisst das, dass die Work-Life-Balance immer wichtiger wird. «Die jüngere Generation wird mehr Flexibilität einfordern, und wir sehen heute schon mehr Interesse und Bereitschaft von Vätern, ihre Karriere zugunsten der Familie etwas zurückzustellen», sagt Stebler. «Die ‹neuen› Väter lassen sich nicht mehr nur in die Ernährerrolle drücken, sondern wollen aktiv im Familienleben Verantwortung übernehmen», sagt auch Esseiva von BPW Switzerland. Dadurch würden sich die Arbeitspensen von Frauen und Männer angleichen.

Frauen müssen netzwerken

«Frauen müssen netzwerken», sagt Stebler. Und zwar nicht nur untereinander, sondern auch in Männer-Kreisen. Zwar gibt es in der Schweiz inzwischen viele Frauennetzwerke für berufstätige Frauen wie beispielsweise Advance Women in Business oder BPW Switzerland. Laut Stebler scheuen sich viele Frauen aber noch davor, sich innerhalb des Unternehmens Visibilität zu verschaffen, indem sie den Austausch suchen. Das sei jedoch essenziell, um innerhalb der Firma weiterzukommen. «Das Netzwerk ist das A und O für den Erfolg im Erwerbsleben», sagt Esseiva.

Das können wir von anderen Ländern lernen

Länder wie Schweden und Norwegen haben bessere Rahmenbedingungen: Die Betreuung der Kinder ist abgedeckt und vor allem erschwinglich. «Zudem ist die gesellschaftliche Akzeptanz in diesen Ländern grösser», sagt Claudine Esseiva von BPW Switzerland. Das komme auch daher, dass es in diesen Ländern eine lange Tradition habe, dass Frauen arbeiten. Die Beschäftigungsquote von Frauen liegt in Schweden beispielsweise bei knapp unter 80 Prozent.