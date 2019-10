So schlüpfrig wirbt der neue Pfister-Besitzer

Von frivolen Menschen in Strapsen und Unterhosen bis hin zu einem onanierenden Teenager: Seit Jahren wirbt der neue österreichische Pfister-Besitzer XXXLutz mit teils schlüpfrigen Werbekampagnen für seine Möbel. Das steht ganz im Widerspruch zu der proper und konservativ auftretenden Marke Möbel Pfister.

Der jüngste Werbe-Clou gelang XXXLutz im vergangenen September: Im Vorfeld der österreichischen Nationalwahlen liess das Unternehmen für seinen Spot die Protagonisten, die Masken aller Parteichefs tragen, gemeinsam ins Bett steigen – und zwar mit viel nackter Haut. So tänzelt etwa Alt-Kanzler Sebastian Kurz in Unterhosen rum, eine andere Politikerin in Strapsen.

Mit Werbung provozieren ist bei XXXLutz Programm. Im Zentrum der Spots stehen aber normalerweise keine Politiker, sondern die fiktive Familie Putz. Diese gibt es nun seit genau 20 Jahren und hat unterdessen Kultstatus erreicht. In Österreich kennt jedes Kind die Familie. Die Schauspieler sind mehr oder weniger immer dieselben und sind mit den Spots mitgewachsen.

Als die Idee für die Werbungen mit der Familie Putz entstand, war der spätere österreichische Finanzminister Hans Jörg Schelling noch Geschäftsführer des Möbelhauses. Er wollte mit den Werbespots maximale Aufmerksamkeit erreichen, weil das Werbebudget sehr klein war. Das hat sich geändert: Heute liegen die Werbeausgaben des Unternehmens laut dem österreichischen «Kurier» bei geschätzten 50 Millionen Euro pro Jahr. Davon sollen 8 Millionen Euro in Fernsehspots fliessen.