So sieht der Zeitplan von Trump in der Schweiz aus

Ankunft in Zürich

Umfrage Trumps Besuch am WEF ist ... ... mir egal. Ich interessiere mich nicht fürs WEF.

... interessant, ich nehme deshalb jetzt am WEF teil.

... nicht gut. Ich gehe nach Davos, um zu demonstrieren.

... spannend. Aber ich bin wegen anderen Personen am WEF interessiert.

Aussicht am Flughafen Zürich

Wer Trump oder seine Air Force One sehen möchte, begibt sich am besten auf die Zuschauerterrasse. Diese bleibt zum ersten Mal während dem WEF geöffnet. Laut Flughafen bleibt die Terrasse sogar extra wegen dem WEF von 8 bis 20 Uhr offen. Am Samstag ist sie dann bis 18 Uhr offen und ab Sonntag wieder normal im Winterbetrieb bis 17 Uhr. Wem es auf der Terrasse zu eng ist, der kann vom Restaurant Heligrill in Rümlang einen Blick auf die Flugzeuge und Helikopter werfen.

Am Montag um 18.35 Ortszeit fliegt der US-Präsident in Washington D.C. ab. Am Dienstag, 21. Januar, kommt Donald Trump dann mit der Air Force One am Flughafen Zürich an. Die Landung des US-Präsidenten ist zwischen 8 und 10 Uhr morgens auf der Piste 16 geplant, wie es vonseiten des Flughafens Zürich heisst. Allerdings seien diese Angaben ohne Gewähr – die Flugzeiten könnten sich kurzfristig noch ändern.

Reise nach Davos

Am Flughafen Zürich muss Trump umsteigen. Weil das Wetter gut aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Präsident mit einem White-Hawk-Helikopter der US-Marine von Zürich nach Davos fliegt. Aus Sicherheitsgründen werden drei identische Helikopter die Strecke fliegen. Sie werden während des Flugs immer wieder ihre Position tauschen. In welchem Helikopter sich Trump befinden wird, ist geheim. Bei schlechtem Wetter würde der US-Präsident in einem Auto-Konvoi nach Davos fahren.

Ansprache am WEF

Von 11.30 bis 12 Uhr wird Donald Trump eine Ansprache in der Kongresshalle am WEF halten. «Trump wird sicherlich in erster Linie darüber sprechen, was er und seine Regierung erreicht haben», sagt Martin Naville, Chef der Handelskammer Schweiz-USA, zu 20 Minuten. Laut Naville wird der Präsident wohl darüber sprechen, dass er die Wirtschaft gleicher und die Welt sicherer gemacht habe. «Trump wird sicher auch betonen, dass es der Weltwirtschaft dank den USA sehr gut geht.» Über Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit wird der US-Präsident laut Naville am WEF kaum sprechen.

Treffen mit Bundesrat

Nach seiner Ansprache wird Trump im Verlaufe des Tages dann Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga treffen, wie es in einer Medienmitteilung des Bundes heisst. Das Treffen wird im Kongress-Zentrum stattfinden, die Bundesräte Ueli Maurer, Guy Parmelin und Ignazio Cassis sowie Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch werden ebenfalls teilnehmen. Im Laufe des Tages wird Trump weitere bilaterale Treffen abhalten, wie es vonseiten des WEF heisst. Wann und wo diese stattfinden, werde aus Sicherheitsgründen aber nicht bekannt gegeben.

Übernachtung

Sehr wahrscheinlich wird Trump wie bereits bei seinem letzten Besuch am WEF 2018 im Intercontinental-Hotel schlafen. Dieses befindet etwas ausserhalb des WEF-Austragungsorts an der Flüelapassstrasse in Davos. Ab dem 21. Januar ist das Luxushotel nur noch für WEF-Gäste geöffnet. Laut Gerüchten verfügt das 5-Sterne-Hotel über eine geheime Etage. Vonseiten des Hotels heisst es aber, es existiere keine solche Etage. Gut unterrichtete Quellen haben 20 Minuten aber von einer Art VIP-Stock berichtet. Dieser sei nur über einen speziellen Eingang erreichbar.

Abflug

Bereits am Mittwoch fliegt der US-Präsident wieder zurück. Laut dem Flughafen Zürich soll die Air Force One am Mittwochnachmittag Richtung USA abheben. Allerdings ist auch diese Zeitangabe ohne Gewähr – sie könnte sich kurzfristig ändern.

(bsc)