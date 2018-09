So sieht der neue Livique-Laden von Coop aus

Coop rüstet im Möbelsektor auf und lanciert eine neue Möbelmarke namens Livique. In Oberentfelden nahe Aarau zeigt der Detailhändler heute die erste Filiale. 20 Minuten ist bei der Eröffnung vor Ort und schaut sich das Konzept an.

Umfrage Wo kaufen Sie Ihre Möbel meistens? Im stationären Möbelhandel in der Schweiz.

Im Onlinehandel.

Bei einem Möbelhändler im Ausland.

Ich nutze sowohl das Internet als auch die Filialen der Händler.

Ich kaufe nie Möbel.

Wie 20 Minuten bereits im Vorfeld der Eröffnung berichtet hat, baut Coop, die aktuell 25 Einrichtungshäuser der in die Jahre gekommenen Marke Toptip in Livique-Wohnwelten um. Livique setzt auf qualitativ höherwertige Möbel sowie ein Konzept mit Digitalisierung und Personalisierung. Konkret sollen sich Kunden ihre Möbel auf Touchscreens selber zusammenstellen und mit einer Virtual-Reality-Brille anschauen können. Die Marke Toptip wurde vor über 30 Jahren durch Möbel Pfister lanciert und 1994 an Coop verkauft.

Sorgen wegen Ikea und Einkaufstourismus

Der Schweizer Möbelmarkt ist hart umkämpft, was sich auch an den seit Jahren rückläufigen Zahlen zeigt. Zusammen mit dem Lampenshop Lumimart hat Toptip 2017 einen Umsatz von 192 Millionen Franken erzielt. Zehn Jahre zuvor waren es noch 262 Millionen gewesen. Verantwortlich dafür sind unter anderem Auslandeinkäufe, Preiskampf und Onlinehandel sowie der sich breitmachende Möbelriese Ikea. Im letzten Geschäftsjahr erzielte Ikea mit seinen neun Schweizer Filialen einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Franken.

Ein ähnliches Schicksal wie Toptip ereilte die Migros-Möbelmarke Interio. Bei ihr schrumpfte der Umsatz in den letzten zehn Jahren von 287 Millionen Franken auf zuletzt 154 Millionen. Darum muss auch für die Interio-Filialen eine strategische Neuausrichtung her, die am Dienstag im Beisein von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen den Medien präsentiert wird. Die neue Interio-Welt soll den Online-Kanal und den stationären Handel verknüpfen, wobei ein Online-Shop in 3-D sowie Möbel-Konfiguratoren zum Konzept gehören. Anders als Coop macht die Migros kein Geheimnis aus dem Standort: Die erste neue Interio-Filiale steht in Spreitenbach.

