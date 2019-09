Onlinehandel führt zu 7 Milliarden LKW-Kilometern

Online-Shopping ist beliebt, der Versandhandel wächst ungebremst: 2018 dürften Lieferanten im Schweizer Güterverkehr auf der Strasse rund 7 Milliarden Kilometer zurückgelegt haben, wie Ökonomen der BSS Volkswirtschaftliche Beratung und Verkehrsexperten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften schätzen.

Im Zeitraum von 2018 bis 2023 dürfte die Fahrleistung im Güterverkehr mit Nutzfahrzeugen um bis zu 90 Millionen gefahrene Kilometer steigen. Das ist zwar eine verhältnismässig niedrige Zunahme von 1,3 Prozent. Konkret macht das pro Jahr aber immerhin fast 20 Millionen zusätzlich gefahrene Kilometer aus.

Die Experten haben untersucht, wie man die Umweltbelastung durch den Versandhandel minimieren kann. An der Forschungstagung der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten haben sie am Donnerstag in Olten ihre Lösungsansätze präsentiert:

Gebündelte Einkäufe

Je mehr auf einmal ausgeliefert wird, umso weniger Fahrten braucht es. Für den Konsumenten heisst das aber nicht nur, dass er idealerweise seine Onlinekäufe möglichst auf einmal und beim gleichen Anbieter tätigen sollte. Es wird zudem Geduld vorausgesetzt: «Der Konsument muss auch mal bereit sein, einen Tag aufs Päckchen zu warten», sagt BSS-Geschäftsführer Wolfram Kägi. Und: Wer online bestellt, sollte dann möglichst nicht auch noch zusätzlich auf Einkaufstour mit dem Auto gehen. Sonst landet das eingesparte CO2 dann doch in der Atmosphäre.

Lieferwagen auf dem Trottoir

Die Experten schlagen vor, dass Lieferanten auf ihren Touren kurzzeitig auf dem Trottoir oder an der Bushaltestelle parkieren dürfen: «So muss der Zulieferer nicht dreimal ums Quartier fahren, bis er einen Parkplatz findet», sagt Kägi. Auf diese Weise liessen sich unnötiger CO2-Ausstoss und Energieverschwendung vermeiden. Dazu müssten aber bestehende Regulierungen angepasst werden. Dagegen sträubt sich etwa der Verband Fussverkehr Schweiz. Geschäftsleiterin Monika Litscher sagt zu 20 Minuten, die Zulieferung von Gütern dürfe nicht auf Kosten des Fussverkehrs erfolgen. Schliesslich handle es sich dabei um die «nachhaltigste, umweltfreundlichste, gesündeste und sozialste Verkehrsart».

Grössere Milchkästen

Oft scheitert die Zustellung beim ersten Versuch: Das Päckli wird dann auf der letzten Meile mehrfach hin- und hergefahren, bevor es endlich in den Händen des Empfängers landet. Laut den Experten gilt es darum, die Erstzustellung zu verbessern. Das könne etwa mit grösseren Milchkästen oder zentralen Abholzentren bewerkstelligt werden. Die Schweizerische Post bietet über ihre App bereits heute die Möglichkeit, das Zustellungszeitfenster von Paketen zu bestimmen, damit man dann auch zu Hause ist. Kunden können zudem bei vielen Lieferdiensten angeben, dass sie das Paket im Hauseingang deponieren dürfen. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass solche Päckli gestohlen werden

Elektroantriebe

Das Verkehrsaufkommen steigt – doch wenn der Güterverkehr vom Verbrennungsmotor wegkäme, wäre das zumindest in Sachen CO2-Ausstoss gar nicht so problematisch. Insbesondere der Elektroantrieb wird in der Branche als nachhaltigere Alternative gehandelt. Die Experten von BSS schlagen vor, dass der Staat den Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen im städtischen Lieferverkehr fördert. Das müssen auch nicht unbedingt Elektroautos sein: DHL etwa liefert Pakete in einigen deutschen Städten bereits heute mit E-Bikes.

Schienentransport

Würde der Gütertransport per Zug stärker gefördert, wäre es für die Versandhändler naheliegend, auf den Schienentransport zu setzen. Wie die Elektromobilität würde auch dieses Verkehrsmittel dazu beitragen, die Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Zustellung zu erhöhen, so die BSS-Experten. Der Lieferant DPD Schweiz geht hier einen speziellen Weg: In Zusammenarbeit mit SBB Cargo will die Firma ihre Lastwagen über Nacht per Zug transportieren. Mit dieser und weiteren Massnahmen soll der CO2-Ausstoss pro Paket bis 2025 um rund 30 Prozent gesenkt werden. Das bringt nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile, da so die hohe Nachfrage nach Fahrern kompensiert wird.

