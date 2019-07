So sollen die Migros-Deals gelaufen sein

Innerhalb der Migros-Führung tobt seit Anfang Woche eine veritable Schlammschlacht: Nachdem der Migros-Genossenschaftsbund den Verwaltungsratspräsidenten der Regional-Genossenschaft Neuenburg-Freiburg (GMNF), Damien Piller, wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung angezeigt hat, will dieser nun seinerseits rechtlich gegen Migros-Zentrale vorgehen.

Piller soll, so der Verdacht der Migros-Prüfer, im Zusammenhang mit zwei Bauprojekten rund 1,7 Millionen Franken in die eigene Tasche abgezweigt haben. Der 61-Jährige weist dies entschieden zurück. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Revision beim GMNF-Vize

So oder so bringen die internen Untersuchungen merkwürdige Verflechtungen rund um die GMNF ans Licht. Exemplarisch dafür sind die Vorgänge rund um den Bau einer Wohnüberbauung mit dazugehörigem Ladenlokal im freiburgischen La Roche.

Die fragliche Landparzelle gehörte zunächst der Migros. Am 3. Dezember 2013 ging sie gemäss einem Prüfungsbericht für 673'000 Franken an die Constructor SA über. Die Firma wurde zunächst von Damien Piller anwaltlich vertreten und irgendwann auch von ihm übernommen. Einen Notar hierfür musste man nicht lange suchen: Grégoire Piller (52) ist Damien Pillers jüngerer Bruder und Partner in dessen Freiburger Anwaltskanzlei. Und auch ein Revisor war offenbar bald gefunden: Bei der Fidconsult Freiburg, wo Pillers GMNF-Vizepräsident Philippe Menoud als Direktor amtete.

Piller im Ausstand

Auch wenn Piller beim Entscheid, die Landparzelle an die Constructor SA zu verkaufen, als GMNF-Präsident in den Ausstand getreten war, sehen die Migros-Prüfer dennoch eine Reihe von möglichen Interessenkonflikten. Das Ladenlokal in der Überbauung wurde später an die Migros vermietet – zu einem eher hohen Zins, wie die Beratungsfirma Wüest und Partner in einem Bericht zuhanden der Migros festhielt. Als Vermieterin fungierte eine Riedo Michel et Fils SA, eine Gipserfirma, die juristisch ebenfalls von Damien Piller betreut wurde. Piller soll gemäss den Migros-Prüfern denn auch die Mietverträge aufgesetzt haben.

Als Grund für den Landverkauf in La Roche gab Piller später gegenüber den Prüfern an, es sei eine Bewilligungsauflage der Gemeinde La Roche gewesen, dass nebst dem Ladenlokal auch Wohnungen gebaut würden; die Migros habe aber kein Mehrfamilienhaus betreiben wollen. Laut Prüfungsbericht wurde der Verkauf durch die GMNF ohne Ausschreibung abgewickelt.

Beteiligung an Infrastruktur?

Es sollte nicht die einzige Transaktion bleiben, die die Prüfer stutzig machte: Im Frühjahr 2015 erfolgten zwei Zahlungen von je 400'000 Franken plus Mehrwertsteuer, insgesamt 864'000 Franken, von der GMNF an die Constructor SA. Gestützt waren die Überweisungen auf eine Vereinbarung, die Damien Piller namens der Constructor SA aufgesetzt hatte: Angeblich ging es um eine finanzielle Beteiligung an Infrastrukturkosten. In den Befragungen durch die Prüfer machten die Involvierten später aber ziemlich unterschiedliche Angaben dazu. Pillers Erklärung, die 864'000 Franken seien eingebracht worden, um so den Mietzins für das Ladenlokal senken zu können, halten die Prüfer indes für wenig plausibel.

Kurios: Laut den Migros-Prüfern hat Rechtsanwalt Piller die von ihm für die Constructor SA aufgesetzte Vereinbarung durch seine Anwaltskanzlei überprüfen lassen und diese Überprüfung der GMNF in Rechnung gestellt.

«Alles korrekt»

Da nach demselben Muster weitere Zahlungen von 864'000 Franken an eine andere Piller-Firma erfolgten, gehen die Migros-Prüfer von 1'728'000 Franken aus, die Damien Piller in die eigene Tasche abgezweigt haben könnte. Sie haben deshalb am Montag Strafanzeige eingereicht.

Piller bestreitet die Vorwürfe indes vehement. Die fraglichen Bauprojekte seien korrekt nach geltendem Recht abgewickelt worden. Zu keinem Zeitpunkt habe er Aufträge an Firmen vergeben, die ihm gehörten. Auf mögliche Interessenkonflikte habe er hingewiesen und sei nötigenfalls in den Ausstand getreten.

Maulkorb für Migros

Das Vorgehen des Migros-Genossenschaftsbunds wertet er als verleumderisch, weshalb er seinerseits rechtliche Schritte eingeleitet habe. Die von Migros eingesetzten Prüfer seien nicht unabhängig. Dennoch habe er sich kooperativ gezeigt und entgegen den Aussagen der Migros-Prüfer alle Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Der Migros-Genossenschaftsbund seinerseits konnte auch am Mittwoch keine Stellung zum Fall nehmen: «Aufgrund einer gerichtlichen Verfügung dürfen wir uns zurzeit nicht zum Sachverhalt äussern», so ein Unternehmenssprecher.

(xfz/20 Minuten)