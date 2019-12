Manche Verkäufer arbeiten an Heiligabend bis 23 Uhr

Der Black Friday ist vorbei, der Advent ist da – damit hat für die Händler die Weihnachtssaison offiziell begonnen. Aber viele Konsumenten zögern ihre Einkäufe bis auf den letzten Drücker hinaus: Ob ein spontanes Geschenk oder eine Zutat fürs Weihnachtsessen, vieles davon kann man auch an Heiligabend noch bis spätabends kaufen.

Denn der 24. Dezember ist kein offizieller Feiertag, und viele Händler haben darum lange geöffnet. In der Deutschschweiz sind es etwa der Coop und die Migros am Flughafen Zürich, die bis 23 Uhr nachts geöffnet sind. Am Bahnhof Lausanne kann man an Heiligabend bis Mitternacht noch in den Aldi. Eine Übersicht zu den verschiedenen Geschäften sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Firmen wollen Personalwünsche berücksichtigen

Lange Öffnungszeiten vor dem grossen Familienfest können eine Belastung für die Angestellten sein. Dessen sind sich die Firmen bewusst, wie etwa Coop-Sprecher Urs Meier zu 20 Minuten sagt: «Wie immer werden bei der Personalplanung an solchen Tagen die Wünsche unseres Personals so weit wie möglich berücksichtigt.»

Vergangenes Jahr pfiff der Coop-Hauptsitz die regionale Verwaltung in Zürich zurück, weil sie zu Heiligabend einige Filialen in den Quartieren bis 20.00 Uhr geöffnet lassen wollte. Grundsätzlich geändert habe sich beim Vorgehen zur Planung der Öffnungszeiten seither aber nichts, schreibt Coop auf Anfrage.

Druck auf die Angestellten

Auch die Migros will sich nach den Personalwünschen richten. Sprecherin Cristina Maurer Frank sagt zu 20 Minuten: «Oft werden Studenten eingesetzt, bei denen die Feiertage sehr beliebt sind. Zudem wird geschaut, dass die Mitarbeitenden spätestens eine halbe Stunde nach Ladenschluss nach Hause gehen können.» Anne Rubin, Unia-Verantwortliche für den Detailhandel, überzeugen die Versprechungen der Unternehmen nicht: «Die Gefahr besteht, dass Mitarbeiter vom Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden.»

Sie bezweifelt zudem, dass alle Schichten nur mit Studenten besetzt werden können. «Klar, es gibt schon Leute, die nichts von Weihnachten wissen wollen und lieber arbeiten – aber das sind Einzelfälle», so Rubin.

Shopping-Zentren geben Öffnungszeiten vor

Der Grossteil der Läden schliesst jedoch bereits am frühen Abend: So machen etwa Volg und Ikea an Heiligabend durchgängig um 16 Uhr zu, wie die Firmen mitteilen. Bei Lidl gilt ebenfalls schweizweit dieser Ladenschluss – in einigen Einkaufszentren muss der Händler aber aus vertraglichen Gründen etwas länger geöffnet haben. Auch bei vielen anderen Firmen ist es das Shopping-Center, das den eingemieteten Läden die Öffnungszeiten vorgibt.

Manche Detailhändler argumentieren, dass sie sich mit ihren Öffnungszeiten den Einkaufsgewohnheiten der Kunden anpassen. Rubin von der Unia ist aber überzeugt, dass viele Konsumenten gerade deswegen an Heiligabend so spät einkaufen gehen, weil die Läden immer länger geöffnet sind: «Man könnte es sich schon einrichten, Einkäufe früher zu tätigen – aber man muss es ja nicht mehr.»

Bis wann die Läden am Silvester dieses Jahres geöffnet haben, sehen Sie ebenfalls in der Bildstrecke oben. Die Angaben stammen von den Händlern selbst. Änderungen sind vorbehalten.

