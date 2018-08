So tickt der typische Schweizer Tesla-Fahrer

Die Krise bei Tesla soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Elektroautos des US-Herstellers beliebt sind. Auch in der Schweiz fahren viele die Fahrzeuge. Doch welche Schweizer kaufen sich ein solches Gefährt? Und wie ticken die Tesla-Fahrer? Das Institut für Konsumentenforschung der Uni St. Gallen hat alle 974 Tesla-Besitzer des Swiss Tesla Owners Club (STOC) dazu befragt und die Merkmale aufgelistet:

Umfrage Würden Sie einen Tesla kaufen? Nein, den kann ich mir nicht leisten.

Nein, ich stehe auf Verbrennungsmotoren.

Wer ist Tesla?

Ich fahre bereits einen Tesla.

Ja, ich werde eines Tages einen Tesla kaufen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

• Moderner Robin Hood

Tesla-Fahrer haben zwar keine grünen Strumpfhosen an und kämpfen nicht unbedingt für soziale Gerechtigkeit. «Dennoch trifft der Begriff ‹moderner Robin Hood› auf sie zu, weil sie sich an der Spitze einer innovativen Bewegung sehen, die für alle eine Verbesserung bringen kann», sagt Studienleiter Theo Lieven zu 20 Minuten.

• Vorwiegend männlich

Vor allem Männer stehen auf Tesla. Das zeigt die Geschlechter-Verteilung im STOC. Dort gibt es 866 Männer und 54 Frauen. Die restlichen 54 Mitglieder sind Firmen.

• Gut betucht

Einen neuen Tesla gibt es ab rund 80'000 Franken. Kein Wunder, dass der typische Tesla-Fahrer zu den sogenannten «Arrivierten» der Oberschicht gehört. In diese Gruppe fallen 8 Prozent der Schweizer. Sie sind über 30 Jahre alt, gut gebildet und sind häufig in Chefpositionen tätig. Davon hat rund ein Drittel ein monatliches Haushaltseinkommen von mindestens 9000 Franken.

• Offen für Neues

Gegenüber Neuem zeigen sich Tesla-Fahrer grundsätzlich offen. Das liegt aber laut Lieven in der Natur der «Arrivierten». Dazu gehören auch die Macher, die häufig etwas auf die Beine stellen oder Firmen gründen. «Die Macher sind tendenziell jünger und fahren wahrscheinlich erst einen Tesla, wenn diese erschwinglich sind», so Lieven.

• Weltveränderer

Die Vermutung, dass Tesla-Besitzer besonders umweltbewusst sind, trifft überraschenderweise nicht zu, wie die Studie zeigt. «Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube», so der Studienleiter. Dennoch wollen die Tesla-Fahrer die Welt verändern. Sie sind daher überzeugt, dass sie an der Spitze einer Bewegung stehen, die Abgase und Lärm aus den Städten verbannt, wie Lieven sagt. Das Umweltbewusstsein spiele dabei aber eine untergeordnete Rolle.

• Sehen sich als Pioniere

Viele der Tesla-Fahrer sind Unternehmer oder selbstständig. Da kommt die Karosse gerade recht: Sie bestätigt die Fahrer offenbar in ihrer Rolle als vermeintlichen Macher und Innovator. «Nicht selten halten sich selbst für Pioniere auf ihrem Gebiet», sagt Lieven.

• Grosse Markentreue

Wie die Befragung zeigt: Die Tesla-Fahrer würden die Marke auch fahren, wenn sie doppelt so teuer wäre. Gemäss Lieven ist das aber so, weil es derzeit keine wirklichen Alternativen gibt. Das könnte sich ändern, wenn andere Hersteller mit bezahlbaren und alltagstauglichen Modellen auf den Markt kommen. «Dann wird sich zeigen, ob Tesla-Fahrer eine gleiche Markentreue entwickeln werden, wie es etwa bei Apple-Kunden der Fall ist», so Lieven.