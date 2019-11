So tricksen die Händler am Black Friday

Bereits jetzt wimmelt es online und in den Läden von Black-Friday- Angeboten. Die Rabattschlacht wird am Freitag ihren Höhepunkt erreichen. Die Vergleichsplattform Blackfridaydeals.ch warnt jedoch vor Lockvogelangeboten: «Bei vielen ‹Schnäppchen› ist Vorsicht geboten», heisst es in einer Mitteilung.

Die Onlineverweigerer beim Einkaufen sind fast ausgestorben: Nur noch 3 Prozent der erwachsenen Internetnutzer kaufen nichts im Netz, wie aus einer aktuellen Umfrage des Internetvergleichsdienstes Comparis hervorgeht.



Am grössten ist die Zahl der Onlinemuffel bei den Älteren: 6 Prozent der 56- bis 74-Jährigen haben noch keine Bestellung im Internet getätigt, wie die repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Comparis bei 1'012 Menschen in der ganzen Schweiz zeigt. Dagegen beträgt die Zahl der Abstinenzler bei den 18- bis 35-Jährigen nicht einmal ein ganzes Prozent. (SDA)

Das sind die Tricks, die die Händler anwenden, um Konsumenten auch bei mässig guten Preisen zum Kauf zu verlocken:

UVP statt Marktpreis

Die meisten Händler geben bei ihren Rabattpreisen an, wie hoch der Preis vor der Reduktion war – sie nutzen damit den sogenannten Ankereffekt. Oft basieren diese Vergleichspreise aber auf dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP), den der Hersteller den Händlern empfiehlt. Der liegt oft weit über dem aktuellen Marktpreis, wie das Vergleichsportal schreibt. Kunden sollten sich vor dem Kauf darum informieren, was ein Produkt derzeit effektiv kostet.

Tiefstpreisgarantie

Die Tiefstpreisgarantie besagt: Falls der Kunde den Artikel nach dem Kauf irgendwo günstiger findet, erstattet der Händler ihm die Differenz. Eine Tiefstpreisgarantie bedeutet hingegen nicht, dass es sich beim Verkaufspreis effektiv um den tiefsten Preis im Markt handelt. Doch genau das suggeriere der Begriff den Kunden, heisst es in der Mitteilung: «Die meisten Kunden prüfen nicht nach, ob das auch stimmt.» Und selbst wenn, ist die Rückerstattung der Differenz oft mit grossem Aufwand verbunden.



Nicht alle Preise sinken auf den Black Friday hin. Retail-Experte Julian Zrotz erklärt, warum. (Video: TAK)

Zeitdruck

Warnungen wie «Nur noch wenige Exemplare verfügbar» oder «Deal endet in einer Stunde» verlocken Konsumenten, impulsiv zuzugreifen. Davon sollen sich Kunden nicht beeinflussen lassen und vor dem Kauf unbedingt einen Preisvergleich machen, allenfalls noch vor Ort per Handy, wie Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch zu 20 Minuten sagt.

Markierungen

Ausser den Rabattschildern sind Produkte auch noch mit allen möglichen anderen Labels markiert – diese Woche etwa mit prominenten Black-Friday-Stickers. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass es sich um ein Sonderangebot handelt oder dass man auch tatsächlich spart. Intuitiv nehmen Kunden jedoch an, dass es sich um ein gutes Angebot handeln muss, wenn der Händler es speziell hervorhebt.

Zifferntricks

Weil Kunden die Tendenz haben, auf die erste Zahl abzurunden, die sie sehen, enden Preise in der Schweiz oft in einer Reihe von Neunen. Das kann einen viel tieferen Preis suggerieren: Ein Fernseher für 1999.95 Franken ist in der psychologischen Wahrnehmung des Konsumenten näher bei 1000 als 2000 Franken.

So bereiten sich Händler auf den Black Friday vor

Distanz

Das psychologische Schmerzempfinden beim Bezahlen nimmt ab, wenn Kunden bargeldlos bezahlen. Das ist eine Tatsache, die vor allem für den Onlinehandel ein Vorteil ist: Dort wird meist mit Karte bezahlt. Dazu kommt, dass man für den Kauf nicht mehr ins Geschäft gehen muss. Diese Distanz trägt ebenfalls dazu bei, dass das Geldausgeben weniger weh tut.