So gibt Ihnen der Chef heute hitzefrei

Wird es heiss, hoffen viele Arbeitnehmer auf Hitzefrei. Auch die Gewerkschaft Unia hat die Schweizer Bauherren dazu aufgefordert, zum Schutz der Mitarbeiter die Arbeitszeiten anzupassen. In der Schweiz gibt es zu Hitzefrei keine gesetzliche Regelung. Will man von der Arbeit dispensiert werden, muss man deshalb meistens selbst die Initiative ergreifen.

Christian Fichter ist Wirtschaftspsychologe an der Kalaidos Fachhochschule (Bild: Kalaidos Fachhochschule)

Herr Fichter, warum gibts keine gesetzliche Hitzefrei-Regelung?

Gibt es schon, etwa in Deutschland, aber nicht in der Schweiz. Hier regelt man das per gesundem Menschenverstand. Das heisst beispielsweise in der Schule, dass die Lehrer in Eigenverantwortung dafür sorgen, dass es Durchzug gibt oder Schatten.

Was tun, wenns nicht mehr geht?

Man sollte es natürlich gar nicht so weit kommen lassen. Genug trinken, für kühlstmöglichste Temperaturen sorgen, allenfalls mit Ventilatoren. Leichte, angenehme Kleidung tragen – auch Männer sollten kurze Hosen tragen dürfen. Zur heissesten Zeit Siesta machen. Das sollte Linderung bringen. Falls es trotzdem nicht auszuhalten ist: ab in die Badi.

Also sollte man bei zu grosser Hitze die Arbeit effektiv einstellen?

Ja, denn wenn der Mensch seine Körpertemperatur nicht mehr regulieren kann, wird es schnell gefährlich.

Laut dem Personalexperten Jörg Buckmann sollten Angestellte möglichst versuchen, an solchen Tagen Überstunden zu kompensieren. «Das Unternehmen kann nichts dafür, wenn es heiss ist», so Buckmann. Darum würde sich eine Firma schwertun, einfach einen bezahlten freien Tag zu gewähren. Egal, ob man freihaben oder kompensieren will, mit folgenden Argumenten kann man den Chef überreden, einen doch in die Badi gehen zu lassen:

Verletzungsgefahr

Ist es zu heiss, kann einem schon mal schwindlig werden. Wäre es dem Chef etwa egal, wenn Mitarbeiter bei der Arbeit plötzlich das Gleichgewicht verlieren und einen Unfall verursachen? Dann sollte man an einem besonders heissen Nachmittag doch besser freimachen.«Das ist ein sackstarkes Argument in all den Berufen, wo man wirklich in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeitet», sagt Buckmann. Wenn es um Sicherheit gehe, kämen Vorgesetzte schnell in Erklärungsnot. Vielleicht würden einzelne Chefs durchaus einlenken. «Einem Bürolisten würde ich bei so einer Forderung aber mit einem Lächeln begegnen», so der Personalberater.

Mehr Fehler

Die Temperaturen beeinträchtigen unsere Leistungsfähigkeit. Es wird schwieriger, sich zu konzentrieren – und so passieren mehr Fehler. Darum sollte man mit der Arbeit besser warten, bis die Temperaturen erträglicher werden. Das ist schliesslich auch im Interesse des Chefs.«Das ist theoretisch ein gutes Argument», sagt Buckmann. In der Praxis würden aber in vielen Berufen nach Möglichkeit an solchen Tagen Arbeiten bevorzugt, die etwas weniger Denkleistung oder Präzision voraussetzen als sonst.

Gesundheitliche Schäden

Holt man sich in der brütenden Hitze einen Sonnenstich, kann das zu einem Kreislaufkollaps führen oder noch schlimmere Folgen haben. Dann ist man möglicherweise wesentlich länger krankheitsbedingt abwesend, als wenn man am besonders heissen Tagen freibekommen hätte.Bei den meisten Berufen ist das laut Buckmann kein Argument, weil es gar nicht heiss genug ist, um die Gesundheit wirklich zu schädigen. Es gebe aber Ausnahmen, etwa die Arbeit auf dem Bau oder in der Verkehrssignalisation. Chancen hat vor allem, wer eine spezielle Hitzeempfindlichkeit nachweisen kann. Dafür brauche es in der Regel eine ärztliche Bescheinigung.

Langsamkeit

Bei der Hitze kommt man viel langsamer voran. Es ist, als würde man krank zur Arbeit kommen. Das heisst dann, dass man Überstunden machen muss, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Da kann man doch gleich ganz freimachen – das wäre auch besser für die Moral.«Es stimmt, dass man nicht einfach nur um der Präsenz willen zur Arbeit kommen sollte, ohne dass man etwas zu leisten vermag», so Buckmann. Das sei wie beim Arbeiten trotz Grippe. Weil aber keine Ansteckungsgefahr drohe, seien die Chancen auf Erfolg aber weniger gut.

Hitze macht aggressiv

Wird es heiss, erhöht sich die Gewaltbereitschaft der Menschen. Der Organismus schaltet wegen des Flüssigkeitsverlusts sozusagen in den Überlebensmodus. Dass alle aggressiv werden, kann nicht im Interesse der Chefs sein.Eigentlich sei das ein schwaches Argument, so Buckmann. Vorgesetzte würden wohl eher gratis Wasser abgeben und darauf hinweisen, mehr zu trinken. Trotzdem lohnt es sich je nach Chef, etwas ausgefallener zu argumentieren: «Für so ein kreatives Argument würde ich als Spontanprämie eine Stunde freigeben», schmunzelt Buckmann.

Unzumutbare Schwitzerei

Es stinkt wie im Stall, weil alle in der Hitze um die Wette schwitzen. In Innenräumen liegt Lüften nicht drin, weil es draussen ja sogar noch heisser ist – die Fenster und Türen bleiben darum geschlossen. Das ist selbst für unempfindliche Nasen nicht zumutbar.Auch wenn es unangenehm ist, wird es wegen Schwitzen wohl kaum Hitzefrei geben, so Buckmann: «Stinkefrei wäre mir neu. Aber vielleicht erlaubt man einer besonders betroffenen Person, in einem separaten Raum oder zu Hause zu arbeiten.» Das komme aber auf den individuellen Fall an.