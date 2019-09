So schlecht zahlen Modefirmen die Arbeiter

Wenig Geld für den neusten Trend: Grosse Modeketten locken gern mit günstigen Angeboten. Auf dem Papier wird den Schnäppchenjägern dann oft versichert, dass die Arbeiter in den Produktionsstätten faire Löhne erhielten. Kein Grund für ein schlechtes Gewissen also, oder?

Umfrage Faire Löhne bei der Kleiderproduktion ... sind mir wichtig.

sind Wunschdenken.

müssen unbedingt sein!

interessieren mich ehrlich gesagt nicht so.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Nicht ganz. Meist sei das Ganze ein leeres Versprechen, sagt die Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye in ihrem neuen Firmencheck 2019. Die Organisation hat 45 internationale Modefirmen, darunter 19 Schweizer Firmen, unter die Lupe genommen. Das Resultat ist ernüchternd: Gerade einmal zwei Firmen zahlen einem Teil der Beschäftigten in der Produktion ihrer Eigenmarken einen existenzsichernden Lohn:



Die Ergebnisse der Umfrage. (Bild: 20 Minuten / Public Eye)

Ein Existenzlohn muss gemäss der Nichtregierungsorganisation Clean Clothes Campaign die Grundbedürfnisse der Angestellten und deren Familie abdecken und darüber hinaus ein frei verfügbares Einkommen übriglassen.

Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten erhält aber gerade einmal den Mindestlohn. Der ist laut Public Eye in Produktionsländern wie Indien, Bangladesch und China viel zu niedrig. Folglich leben die Arbeiter weiterhin in bitterer Armut.

Durch Kooperationen die Löhne verbessern

Neun Firmen, darunter C&A, H&M, Inditex, Mammut, Nile und Tchibo haben sich zu einem existenzsichernden Lohn verpflichtet. Doch nur Nile zahlt einem Teil der Produktionsarbeiter tatsächlich einen Existenzlohn.

Zwar hatte H&M angekündigt, bis 2018 850'000 Arbeitnehmern einen existenzsichernden Lohn zu zahlen, passiert ist das aber nicht. Gemäss H&M arbeitet das Unternehmen immer noch darauf hin, dass Arbeitnehmern im Textilbereich ein existenzsichernder Lohn bezahlt wird.

So ist der Moderiese Mitglied des freiwilligen Programms ACT, das die Löhne in der Textilindustrie erhöhen soll. Auch Tchibo macht dort mit, wie ein Sprecher sagt: «Aber momentan kommen wir mit der Umsetzung von existenzsichernden Löhnen leider nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen würden.» Das Problem: Die Lieferketten seien komplex und die niedrigen Löhne ein systematisches Problem. Das verhindere einfache und direkte Lösungen, heisst es vonseiten Tchibo.

Ein Mitglied von ACT ist auch Zalando. Allerdings erwähnt der Kleiderhändler in seinen Dokumenten für Lieferanten keinerlei Verpflichtungen für einen Existenzlohn. «Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Beziehungen zu unseren Lieferanten auszubauen und Programme aufzubauen, die für Verbesserungen in den Fabriken sorgen», teilte eine Sprecherin mit.

Freiwillige Massnahmen sind nicht genug

Vertreiber wie Chicorée, Calida, PKZ, Migros und Coop haben sich hingegen zu keinem Existenzlohn verpflichtet. Sie verweisen lediglich auf die freiwillige Firmeninitiative Amfori Bsci, die die Zahlung von existenzsichernden Löhnen als erstrebenswert beschreibt.

Die Modehauskette Chicorée hat die Bezahlung von existenzsichernden Löhnen trotzdem als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Produktionspartnern und Lieferanten definiert. «In unseren Produktionsstandorten in Bangladesch, Indien und China bezahlen wir bereits jetzt Mindestlöhne, die deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn der jeweiligen Länder liegen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten.

Viele Modefirmen sind also bestrebt, die Lohnverhältnisse der Arbeiter in den Produktionsstätten zu verbessern. Doch die freiwilligen Massnahmen haben laut Public Eye kaum konkrete Ergebnisse gebracht. Auch fehle es an Transparenz: Die meisten Unternehmen veröffentlichen nur ihre Lieferanten, aber keine Daten zu den Löhnen der Arbeiter in der Kleiderproduktion.

Deshalb schlägt Public Eye vor, dass Modefirmen vermehrt auf rechtsverbindliche Vereinbarungen setzen. Nur so könne ein Existenzlohn garantiert werden.

(bsc)