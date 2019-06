So unpünktlich sind die Airlines in der Schweiz

Stress und Ärger: Wer mit dem Flugzeug verreist, tut gut daran, die Verspätung bereits einzukalkulieren. Das Fluggastrechte-Portal Airhelp hat die Flugdaten der grössten 20 Airlines untersucht, die in Zürich, Genf oder Basel in den ersten fünf Monaten 2019 gestartet sind. Das Resultat ist ernüchternd: 21,5 Prozent aller Flüge ab der Schweiz wertet Airhelp als Problemflüge. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 1,1 Prozent ausgefallenen und 20,4 Prozent verspäteten Flügen, wobei hierfür eine Toleranz von 15 Minuten gilt.

Wenig schmeichelhaft ist das Resultat für die Swiss. Sie ist laut Airhelp die unpünktlichste Fluggesellschaft im Lande. Mit 27,4 Prozent Problemflügen liegt die Swiss auf dem letzten Platz des Rankings (26 Prozent verspätet, 1,4 Prozent Ausfälle). Eine ähnlich hohe Problemflugquote erzielt auch die Swiss-Mutter Lufthansa mit 26,9 Prozent, was den zweitletzten Platz bedeutet. Die insgesamt pünktlichste Fluggesellschaft ist mit nur 7, 3 Prozent Problemflügen Edelweiss (siehe Ranking oben).

Infrastruktur kann nicht mithalten

«Die grösste Airline des Landes kämpft enorm mit ihrer Unpünktlichkeit», sagt der Airhelp-Schweiz-Chef Philippe Strässle zu 20 Minuten. Der Swiss-Flugplan ist laut Strässle ganzjährig sehr dicht, weshalb Flugzeuge und Crews bis auf die letzte Minute ausgelastet seien. «Kommt es dann zu Unregelmässigkeiten, ist man oft nicht in der Lage zu reagieren, weil es an Maschinen und Crews mangelt», so der Experte.

Wie passt diese Unpünktlichkeit zur Premium-Airline Swiss? Bei der Swiss heisst es auf Anfrage, man kommentiere das Airhelp-Ranking nicht. Swiss-Sprecherin Karin Müller betont aber: «Pünktlichkeit ist kein reines Swiss- oder Schweiz-Thema.» Grundsätzlich könne die Infrastruktur der europäischen Flughäfen mit dem Wachstum in der Aviatik-Industrie nicht mithalten.

Dass sich die Pünktlichkeit der Swiss stark von anderen Fluggesellschaften unterscheidet, begründet die Swiss mit ihrem grossen Netzwerk und dem Hub-Modell, weshalb die Swiss auf Zubringerflüge und Anschlusspassagiere angewiesen sei: «Dieses Modell ist nicht mit Airlines zu vergleichen, die ein Point-to-Point-Geschäft betreiben oder in Nischen wie Ferienreisen unterwegs sind», so Müller.





Swiss leitete über 40 Massnahmen ein

Beim Ferienflieger Edelweiss, der wie die Swiss zur Lufthansa-Gruppe gehört, freut man sich über das gute Abschneiden: «Wir sind froh, dass wir viele Gäste von uns pünktlich in die Ferien fliegen konnten», sagt Sprecher Andreas Meier. Ein Grund fürs gute Abschneiden von Edelweiss: Viele ihrer Flüge starten in den ersten Stunden des Tages, in denen das Verkehrsaufkommen noch nicht so hoch ist.

Nach den grossen Verspätungen im Sommer 2018 hat die Swiss über 40 Massnahmen eingeleitet und laut eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert, damit sich die Situation in diesem Jahr nicht wiederholt. Zu den Massnahmen gehört etwa die Einstellung von zusätzlichem Personal und mehr Reserveflugzeuge.



Dass sich die Pünktlichkeitswerte der Airlines in diesem Sommer verbessern, ist laut Airhelp-Schweiz-Chef Strässle nicht zu erwarten: «Im Sommer sind noch viel mehr Flugzeuge unterwegs. Damit ist das ganze System noch anfälliger auf Unregelmässigkeiten.»