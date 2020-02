So viel Österreich steckt in Schweizer Firmen

Am Dienstagmorgen hat die Migros den Deal verkündet: Die österreichische Signa Holding kauft gemeinsam mit der thailändischen Central Group die Migros-Tochter Globus. Es ist nicht der erste Einstieg von österreichischen Firmen im Schweizer Markt.

Umfrage Sollte Globus mehr Luxus-Warenhaus werden? Klar, genau so einen Laden wünsche ich mir

Nein, Globus ist gut, so wie er ist

Ich kann mir jetzt schon nichts vom Globus leisten

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Der Generalsekretär der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein sieht die österreichischen Engagements in der Schweiz positiv: «Die Schweiz kann etwa von der Erfahrung der österreichischen Firmen in Zentral- und Osteuropa profitieren», sagt Urs Weber.

Bei diesen Firmen steckt Österreich drin und das haben sie vor.





Globus

Die neuen Globus-Besitzer um den Österreicher René Benko mit seiner Firma Signa Holding und die thailändische Central Group wollen das Warenhaus in grossen Schweizer Städten im Luxussegment positionieren. Sollte es den Käufern gelingen, Globus entsprechend zu positionieren, könne das erfolgsversprechend sein, sagt Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer von Raiffeisen Schweiz. Der Detailhandel sei extrem umkämpft, der Druck durch den Onlinehandel gross. Doch im Luxussegment wollten die Kunden die Ware im Laden physisch begutachten.

XXXLutz

Vor gut zwei Jahren enterte der österreichische Möbelhändler XXXLutz den Schweizer Markt. Die Nummer 2 im europäischen Möbelmarkt investierte anschliesssend kräftig hierzulande mit der Übernahme der Möbelhäuser Pfister und Interio. Dadurch sei XXXLutz gut aufgestellt, sagt Geissbühler. Im extrem umkämpften und fragmentierten Möbelmarkt sei die Grösse des Unternehmens entscheidend. So könne XXXLutz im Preiskampf standhalten.

Dr. Richard

Das österreichische Reise- und Fernbusunternehmen Dr. Richard ist seit über zehn Jahren in der Schweiz vertreten. Mit knapp 20 Bussen ist es eines der grösseren Schweizer Reisebusunternehmen, sagt Patrick Angehrn, Leiter Geschäftsentwicklung in der Schweiz. Er peile weiteres Wachstum im Reisebusverkehr an, ersuche aber auch die Konzession für nationale Fernbusverkehre. Doch das ist ein schwieriges Unterfangen. Laut Thorsten Merkle von der Fachhochschule Graubünden ist der inländische Markt schwierig. Der hervorragend ausgebaute ÖV sei eine starke Konkurrenz. Einige Bus-Anbieter versuchten die SBB über den Preis zu konkurrieren, seien dafür aber nicht so schnell wie die Züge der SBB.

Bergbahnen in Savognin und Saas-Fee

Der österreichische Unternehmer Peter Schröcksnadel (78) ist vor 10 Jahren bei den Bergbahnen in Savognin und vor über einem Jahr auch bei den Bergbahnen in Saas-Fee als Investor eingestiegen. Schröcksnadel ist auch seit 1990 Präsident des österreichischen Ski-Verbands. Seit er die Aktienmehrheit hält, wenden sich die Bergbahnen in Saas-Fee von ihrer Strategie mit billigen Saisonkarten ab. Für Tourismusexperte Christian Laesser von der Uni St. Gallen kommt der Entscheid nicht überraschend. Mit der Billig-Saisonkarte hätten die Bergbahnen in Saas-Fee auf Einnahmen verzichtet. Profitiert hätten vor allem die Hotels in der Region. «Das war nicht nachhaltig für die Bergbahnen», sagt Laesser.

Dass österreichische Firmen in der Schweiz zukaufen, hält Matthias Geissbühler für eine «normale Entwicklung in einer globalisierten Welt». Geissbühler sagt zudem am Beispiel von Globus und XXXLutz, dass die Österreicher eher wachsen wollen, statt Stellen zu streichen. Er finde es zwar schön, wenn Schweizer Firmen vor Ort tätig sind, für die Kunden seien aber gute Produkte zu attraktiven Preisen die Hauptsache.