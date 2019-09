So viel Prämie zahlen Sie 2020 in Ihrem Kanton

Die neue mittlere Prämie für alle Krankenkassenversicherten steigt 2020 um durchschnittlich 0,2 Prozent und beläuft sich im Schnitt auf 315.40 Franken. Damit fällt der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren moderat aus, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte.

Systemwechsel: Mittlere- statt Standardprämie

Der Bund spricht in seiner Kommunikation der neuen Prämien seit letztem Jahr von der mittleren Prämie. Sie berücksichtigt alle in der Schweiz bezahlten Prämien und entspricht der durchschnittlichen Prämienbelastung pro Person.

In zehn Kantonen (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH) müssen die Versicherten sogar weniger bezahlen. In fünf Kantonen (AG, GR, NE, TI, VS) hingegen steigen die Prämien um über 1,5 Prozent. In den übrigen Kantonen beträgt das Plus zwischen 0 und 1,5 Prozent. Laut BAG habe man alle Prämien für das ganze Jahr genehmigt.

Die Prämien der jungen Erwachsenen zwischen 19 und 25 Jahren sinken im nächsten Jahr auf 265.30 Franken im Schnitt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion von 2 Prozent. Bei den Erwachsenen ab 26 Jahren liegt die mittlere Prämie bei 374.40 Franken, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht.

So hoch sind die Prämien nach Kanton



Aufgrund der demographischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts steigen die Kosten im Gesundheitswesen und damit die Prämien der Krankenkassen weiter an, wie das BAG mitteilte. Das Ziel des Bundesrates ist, dass die Kosten nur in einem medizinisch begründbaren Umfang steigen. Das die Prämien im nächsten Jahr im Schnitt nur wenig steigen, ist laut BAG auf die bereits getroffenen Massnahmen zur Kostendämpfung zurückzuführen.





(dob)