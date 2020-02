So viel kostet der Schweiz-Zuschlag

Importierte Produkte sind in der Schweiz oft deutlich teurer als im benachbarten Ausland. Hersteller und Händler im Ausland schotten ihre Vertriebskanäle ab und verlangen hohe Schweiz-Zuschläge. Dadurch entgehen der Schweizer Volkswirtschaft Milliardenbeträge, bilanzieren die Autoren einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Die Studienautoren verglichen die Preise von zufällig ausgewählten Produkten in verschiedenen Branchen und Kategorien in Onlineshops im In- und Ausland. Dabei erkannten sie grosse Preisunterschiede. Für Körper- und Gesichtspflegeprodukte zahlen Kunden je nach Marke bis zu 145 Prozent mehr als in Deutschland.

Bekleidung

Peter Hahn, Mantel in A-Linie, von Peterhahn.ch und Peterhahn.de719.95 Franken349,95 Eurocirca 349 FrankenDas grösste jährliche Sparpotenzial machten die Studienautoren bei der Bekleidung aus. Schweizer Kunden könnten 1,86 Milliarden Franken sparen, würden sie für die importierten Produkte gleich viel wie deutsche Konsumenten zahlen. Im Schnitt kosten Kleider hierzulande ein Fünftel mehr als in Deutschland.

Parfüms

Yves Saint Laurent, La nuit de l'homme, 60 ml, von Douglas.ch und Douglas.de115 Franken68,99 EuroDifferenz: circa 42 FrankenDurchschnittlich fallen die Preise von zwei untersuchten Schweizer Parfümerie-Webshops im Vergleich mit einem deutschen Shop um ein Drittel höher aus. Verglichen mit einem französischen Parfümerie-Onlineshop beträgt die Preisdifferenz gar 78 Prozent. Würden Schweizer Konsumenten alle Parfümerie-Produkte im französischen Shop kaufen, könnten sie fast 150 Millionen Franken sparen.

Babywindeln

Huggies Schwimmwindeln «Little Swimmers» Grösse 5/6, 12–18 kg, 11 Stk., von Leshop.ch und Dm.de12.80 Franken6,95 Eurocirca 5 FrankenBei Windeln liegen die Preise in der Schweiz durchschnittlich um 61 Prozent höher als in Deutschland. Überdurchschnittlich hoch sind die Preisunterschiede bei Spezialprodukten wie Schwimmwindeln und Windeln für Neugeborene. Insgesamt ergäbe sich durch einen Einkauf im Ausland ein Einsparpotenzial von rund 56 Millionen Franken.

Kontaktlinsen

Purevision 2 Presbyopia (3er) Monatslinsen, von Misterspex.ch und Misterspex.de48.45 Franken42,95 Eurocirca 3 FrankenDer Preisvergleich von Kontaktlinsen verschiedener Marken in je zwei deutschen und zwei Schweizer Shops zeigt: Im Durchschnitt sind die Kontaktlinsen in der Schweiz rund 14 Prozent teurer als in Deutschland. Besonders gross sind die Preisunterschiede bei Kontaktlinsen bei Hornhautverkrümmung. Würden alle Kontaktlinsen statt in der Schweiz direkt beim günstigsten Onlineshop in Deutschland bestellt, könnten Schweizer Konsumenten jährlich rund 31 Millionen Franken sparen.

Die Studie mit Preisvergleich der Fachhochschule Nordwestschweiz gab der Verein «Stop der Hochpreisinsel – für fairere Preise» in Auftrag. Am 9. März berät der Nationalrat die Fair-Preis-Initiative.