Flug Zürich–New York würde 1063 Fr kosten

Die Klimademonstranten fordern, Fliegen soll teurer werden. Denn dann würde weniger geflogen. Wie viel würde ein Flugticket aufschlagen? Dabei geht es nicht um die Schmerzgrenze für die Konsumenten, sondern um Ticketpreise mit CO2-Ausgleich und ohne Steuervorteile.

Umfrage Machen Sie freiwillig eine CO2-Abgabe auf Ihren Flug? Nur manchmal.

Nein, nie.

Eigentlich finde ich das gut, ich vergesse das aber meistens.

Nur wenn ich das beim Flugbuchen mit einem Klick gleich machen kann.

Bislang wird auf internationale Flugtickets keine Mehrwertsteuer berechnet. Wie in den Tax free Shops am Flughafen Alkohol oder Parfum ist auch das Ticket selbst steuerfrei. Ebenso entfällt für die Airlines bei internationalen Flügen die Kerosinsteuer. Würden Mehrwert- und Kerosinsteuer sowie ein CO2-Ausgleich dazugenommen, würde ein Hin- und Rückflug Zürich-New York statt 580 Franken neu 1063 Franken kosten. Das ist knapp das Doppelte.

Zusätzliche 1,6 Milliarden Franken für den Staat

Die Rechnung ist einfach: Gäbe es eine Kerosinsteuer, würde für den Flug Zürich-New York-Zürich der treibstoffbezogene Teil der Flugkosten um 340 Franken pro Passagier steigen, so der Verkehrsclub Schweiz. Er legt für Flugpetrol einen Steuersatz von 739,50 Franken/1000 Liter zugrunde; das entspricht demjenigen, der auch auf Inland- und Privatflüge erhoben wird. Für diese gibt es im Gegensatz zu internationalen Flügen schon jetzt eine Kerosinsteuer. Eine Flugpetrolsteuer auch für die internationalen Flüge würde dem Schweizer Staat damit Einnahmen von 1,6 Milliarden Franken bringen.

«Die Preise für Flüge müssten deutlich höher sein, wenn die realen Kosten für die Umwelt und auch die normalen Steuern berücksichtigt würden», sagte Yves Chatton, Geschäftsführer der Koalition Luftverkehr, Umwelt und Gesundheit (Klug), zu 20 Minuten.

Für den Co2-Ausgleich für den Hin- und Rückflug Zürich-New York berechnet der Kompensationsrechner von Myclimate.ch einen Ticketaufschlag von 67 Franken. Der ist derzeit freiwillig, müsste aber eigentlich stets dazugerechnet werden, um den realen Kosten gerecht zu werden, so Chatton.



Flugticket-Abgabe entspricht nicht CO2-Ausgleich

Auch die Mehrwertsteuer käme noch dazu. Auf internationale Flugtickets, und damit auf gut 95 Prozent aller Flüge, wird keine Mehrwertsteuer erhoben. Bei einem Mehrwertsteuersatz von 7,7 Prozent würde der New-York-Flug nochmals 76 Franken teurer.

Das Parlament diskutiert über eine obligatorische Flugticket-Abgabe. Die entspricht aber nicht einem CO2-Ausgleich, sondern liegt darunter – es ist eben nur eine Abgabe. Der Nationalrat hatte sie letzten Dezember abgelehnt. Der Ständerat will sie nun neu verhandeln. Wann genau ist noch unklar. Die Schweizer Politik debattiert über 12 bis 20 Franken Zuschlag für Flüge in einen Mitgliedstaat des Europarates und zwischen 30 und 50 Franken für Flüge in andere Länder.

«Diese Ticketabgabe wäre nur ein erster Schritt. Sie ist zwar besser als kein obligatorischer Aufschlag, entspricht aber noch nicht der gesamten Kostenwahrheit eines Fluges», sagt Chatton.