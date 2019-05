Kleiderhandel – in der Schweiz ein Viertel teurer

Viele Händler verlangen für die gleichen Produkte in der Schweiz einen Aufpreis. Besonders gross ist dieser Aufschlag bei den Kleiderhändlern, wie eine Studie der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) zeigt: Esprit und Zara verlangen im Vergleich zu den Läden in Deutschland, Frankreich und Italien fast ein Drittel mehr für Kleider. Etwas weniger extrem ist der Aufpreis bei H&M.

Umfrage Die Schweiz ist... ...viel zu teuer

...preislich korrekt angesiedelt

...viel zu billig

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter



So hoch ist der Schweiz-Zuschlag bei Kleiderhändlern. (Quelle: SKS)

Im Schnitt sind Kleider in der Schweiz 25 Prozent teurer als in Deutschland, Frankreich und Italien. Zum Preisvergleich wurden 150 Produkte der Anbieter Esprit, H&M, Mango, Vero Moda und Zara herangezogen.

Mehrwertsteuerbereinigt wären die Preisunterschiede noch deutlich grösser, da die Schweiz den tiefsten Mehrwertsteuersatz der untersuchten vier Länder habe, schreibt der Konsumentenschutz.

Stabile Preisdifferenz

Die Preisdifferenzen sind über die letzten Jahre relativ stabil geblieben. Zwischen 2012 und 2016 waren Kleider in der Schweiz immer zwischen rund 25 und 31 Prozent teurer als im angrenzenden Ausland. Einzige Ausnahme: Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses stieg der Wert des Frankens temporär stark an, was den Preisunterschied auf über 46 Prozent

hochschnellen liess.

Noch extremer als bei Kleidern ist die Differenz zum Ausland bei den Zeitschriften. So kostet ein Warenkorb von identischen Zeitschriften in der Deutschschweiz 51 Prozent mehr als in Deutschland. Bei «Bravo» (+92%), «Cosmopolitan» (+86%) und «Bravo Girl» (+85%) gibts die grösste Preisdifferenz.

Bis zu 245 Prozent Preisunterschied

Am grössten ist der Unterschied zwischen den Heftli-Preisen im Tessin und in Italien. Im Nachbarland kostet die Zeitschrift «Quattroroute» umgerechnet 5.65 Franken und in der Schweiz 19.50 Franken, ein Preisunterschied von 245 Prozent.

Im Schnitt zahlen Schweizer bei italienischen Zeitschriften 127 Prozent mehr. Bei französischen Titeln sind es 57 Prozent. Die komplette Aufstellung der SKS zu den Heftli-Preisen sehen Sie in der Bildstrecke oben.

In den letzten fünf Jahren haben sich die Preisdifferenzen bei den Zeitschriften kaum verändert, wie es in der Studie heisst. Im Juni 2014 hatten die Zeitschriften in der Schweiz durchschnittlich 49 Prozent mehr gekostet als in Deutschland. Gegenüber Frankreich betrug die Differenz damals 55 Prozent und gegenüber Italien 124 Prozent.

(rkn/sda)