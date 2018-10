So viel verdienen die Schweizer im Monat

6502 Franken brutto – so hoch ist der Medianlohn in der Schweiz (Stand 2016). Will heissen: Jeder zweite Schweizer verdient mehr als 6502 Franken, die andere Hälfte weniger.

Umfrage Halten Sie Ihren Lohn für angemessen? Ja, ich bin zufrieden.

Nein, ich möchte gerne mehr.

Mal so, mal so.

Ich arbeite nicht (mehr).

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Jetzt hat das Bundesamt für Statistik weitere Details zur Lohnstrukturerhebung veröffentlicht. Wie hoch ist der monatliche Bruttolohn in den verschiedenen Berufen? Finden Sie es in der Bildstrecke heraus.

(vb)