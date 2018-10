«Wir reparieren das Auto selbst, um Geld zu sparen»

Im Schnitt zahlt ein Schweizer Autofahrer 733 Franken pro Monat für Anschaffung, Wertverlust, Reparaturen, Instandhaltung, Versicherung, Steuern sowie Treibstoff des Autos. Die Leser haben für 20 Minuten nachgerechnet, wie teuer sie das Autofahren effektiv zu stehen kommt. Zudem verraten sie, mit welchen Tricks sie sparen oder weshalb ihnen das Auto so viel Geld wert ist. Autoexpertin Andrea Auer vom Vergleichsdienst Comparis.ch gibt jeweils ihre Einschätzung dazu:

Andrea Auer ist Mobilitäts- und Autoexpertin beim Vergleichsdienst Comparis.ch.

Anja macht Reparaturen selber



Anja Q.* (28): «Die Kosten für unseren Opel Zafira belaufen sich auf rund 440 Franken im Monat. Wir halten die Autokosten niedrig, indem wir Reparaturen selbst vornehmen. Wir sparen damit 75 Prozent der Reparaturkosten und zahlen nur fürs Material. Ich bin zudem überrascht, dass der Schnitt bei nur 733 Franken liegt – wenn man bedenkt, wie viele Leute Autos leasen und wie teuer das ist.»

Expertin: «Kleinere Reparaturen kann man mit entsprechenden Fähigkeiten selbst vornehmen. Allerdings muss die Verkehrssicherheit jederzeit gewährleistet sein. Natürlich muss man die Zeit für die Reparatur einrechnen. Weiteres Sparpotenzial bietet die Versicherung. Unfallfreies Fahren wird mit tieferen Prämien belohnt. Auch bei der optimalen Deckung kann man Kosten sparen. Sparen kann man weiter mit dem Kauf eines umweltfreundlichen und treibstoffarmen Fahrzeugs. Je nach Kanton sinken dann auch die Strassenverkehrsgebühren.»

Luana hat die Kosten zum ersten Mal ausgerechnet



Luana C.* (30): «Ich habe die monatlichen Kosten zum ersten Mal ausgerechnet, nachdem ich vom Durchschnittswert von 733 Franken erfuhr. Bei meinem Mini sind es etwa 1232 Franken pro Monat. Ich bin bereit, so viel mehr fürs Auto zu zahlen, weil ich einfach darauf angewiesen bin. Und der Mini gefällt mir halt schon sehr, sonst hätte ich mir irgendeine Schrottlaube gekauft, das wäre bestimmt etwas billiger gewesen.»

Expertin: «Meist vergisst man, dass neben den Anschaffungskosten auch Kosten für Unterhalt, Reparatur, Benzin, Autobahnvignette usw. anfallen. Ich persönlich würde vor der Anschaffung zumindest eine Grobeinschätzung machen und sie mit den Kosten des öffentlichen Verkehrs plus Uber oder Taxi vergleichen.»

Rolf zahlt fürs E-Auto immer weniger



Rolf T.* (56): «Ich zahle 600 Franken für meinen Renault Zoe – und jeden Monat weniger. Ich habe dieses Modell gewählt, weil ich das günstigste E-Auto wollte. Die Kosten für elektronisch angetriebene Fahrzeuge werden in absehbarer Zeit massiv sinken, da bin ich mir sicher. Zurzeit werden die Preise künstlich hochgehalten: E-Autos sind viel einfacher zu bauen als Verbrenner, nur will das momentan noch niemand.»

Expertin: «Die Technologie ist noch nicht so ausgereift wie Verbrennungsmotoren. Ausserdem ist die Nachfrage noch nicht so gross. Dass die Preise sinken, ist aber nur eine Frage der Zeit.»

Dominic zahlt mehr fürs sportliche Auto



Dominic T.* (22): «Ich brauche etwa 1000 Franken im Monat fürs Autofahren. Es ist ein Mini und ich bin mir bewusst, dass ich bei einem sportlicheren Fahrzeug mit Mehrkosten rechnen muss. Ich bin also nicht überrascht, dass ich viel mehr als den Durchschnittswert bezahle. Als Käser brauche ich einfach die Mobilität und der Preis dafür ist hoch.»

Expertin: «Teurere Autos bedeuten oft auch teurere Unterhaltskosten. Ausserdem sind teurere Fahrzeuge in der Regel grösser und schwerer, verbrauchen also auch mehr Treibstoff. Der Preis wirkt sich zudem auf die Versicherungsprämien aus.»

