Grosse Modelabels schliessen ihre Läden

In der Schweiz geht das Ladensterben weiter. Vor allem Kleidergeschäfte verschwinden zusehends aus den Städten. Grund ist die Konkurrenz aus dem Internet. «Der stationäre Textilhandel ist wegen der Onlineshops besonders unter Druck», sagt Anna Schindler, Direktorin der Stadtentwicklung Zürich, zu 20 Minuten (siehe Box).

«Jeder Laden, der schliesst, ist ein Verlust»



Frau Schindler, bedauern Sie das Ladensterben?

Das ist sehr schade. Jeder Laden, der schliesst, ist ein Verlust. Eine Stadt braucht Zentren. Alos Orte, die davon leben, dass man sich dort treffen und versorgen kann.



Gibt es bald keine Kleiderläden mehr?

Das hoffe ich nicht. Aber die Geschäfte müssen innovativer werden, um Kunden anzulocken. Das gelingt mit Ausverkauf alleine nicht.



Haben wir bald verwaiste Stadtzentren?

Das wird nicht passieren, auch wenn wir mehr Leerstände haben werden. Es wird andere Formen und Kombinationen von Nutzungen geben. Viele Städte investieren bereits jetzt viel Geld dafür.



Wie sieht diese Nutzung aus?

Wegen des zunehmenden Online-Handels wird die Logistik im Stadtbild immer präsenter. Möglich sind Abholstationen. Oder eine Kombination von Laden und Dienstleistungenen. Wir werden mehr hybride Formen von Geschäften sehen.



Doch nicht nur kleine Läden und Boutiqen schliessen ihre Geschäfte, sondern auch die grossen internationalen Modeketten. So hat Benetton innert zwei Jahren fast die Hälfte der Schweizer Filialen aufgegeben, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Ebenso zieht sich H&M aus Kleinstädten und Einkaufszentren zurück und hat seit 2018 acht Geschäfte dicht gemacht. Im gleichen Zeitraum hat das Label Marc O' Polo 10 Standorte aufgegeben. Und auch das Basler Modelabel Tally Weijl hat 5 Läden geschlossen. Marken wie G-Star oder S. Oliver sind hier fast nur noch in Warenhäusern anzutreffen.

Der Trend dürfte weitergehen. Branchenkenner gehen davon aus, dass es bis 2025 in der Schweiz deutlich weniger Läden geben wird. Und jene, die bleiben, werden kleiner, so die «NZZ am Sonntag». Geschrumpft sind auch die Umsätze mit Kleidern und Schuhen. Alleine im letzten Jahr setzte die Branche gemäss einer Studie der Credit Suisse 9 Prozent weniger um.

Im Gegensatz dazu boomt der Onlinehandel. Im letzten Jahr haben die Schweizer für 9,75 Milliarden Franken im Internet eingekauft, wie der E-Commerce-Report Schweiz der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt. Onlinebestellungen im In- und Ausland machen damit 10,7 Prozent des Gesamtvolumens des Detailhandels von 91,3 Milliarden Franken aus.

Tally Weijl will mehr Filialen schliessen

Auch die Modeketten wollen von diesem Kuchen ein Stück und ziehen sich ins Internet zurück. Puma, Superdry oder die Schuhmarke Buffalo haben hierzulande alle ihre Filialen geschlossen und vertreiben ihre Produkte nun hauptsächlich über Zalando. Über grosse Onlineplattformen könnten die Marken viel mehr verkaufen als in den eigenen Läden oder über die eigene Webseite, sagt ein Experte zur «NZZ am Sonntag».

Stärker aufs Internet setzt auch Tally Weijl. Man wolle Offline- und Onlineeinkäufe mehr miteinander verknüpfen, zitiert das Sonntagsblatt eine Firmensprecherin. Dafür brauche man einen Teil der Filialen nicht mehr. In Europa will das Label bis zu 90 der 860 Geschäfte schliessen. In der Schweiz sollen es fünf bis sieben sein.

