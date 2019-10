So wäre der Alltag, wenn Männer die Periode hätten

Bauchschmerzen, Blutflecken im Bett, aus der Tasche fallende Tampons – Monatsblutungen bringen Frauen oft in unangenehme Situationen. Die US-Firma Thinx stellt periodensichere Unterwäsche her und will nun dabei helfen, dass sowohl Frauen als auch Männer mit dem Thema Menstruation lockerer umgehen.

Umfrage Schauen Sie sich Werbung im TV an? Nein, Werbung finde ich doof.

Ab und zu.

Ich schaue kein TV.

Klar, Werbung finde ich spannend.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Daher macht die Firma in ihrem neuen Werbespot ein lustiges Gedankenexperiment: Was wäre, wenn auch Männer die Periode hätten? Wie das im Alltag aussehen würde, sehen Sie im Video oben.

(dob)