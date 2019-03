So wechselst du deinen Handyvertrag

Ohne Handy funktioniert im Alltag fast nichts mehr: Wird es heute regnen? Du öffnest deine Wetter-App. Du verstehst ein englisches Wort nicht? Zum Glück hast du einen Übersetzer auf deinem Mobiltelefon. Dir ist langweilig? Du scrollst durch deine Facebook-Startseite.



Tagtäglich brauchst du dein Handynetz, musst unterwegs ein wichtiges Telefonat führen oder eine Nachricht an deine Eltern schreiben. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass du ein Handyabo besitzen musst, das auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Umfrage Bei welchem Anbieter hast du momentan dein Handyabo? Sunrise

Swisscom

Salt



Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.

Sende deine Frage an Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.Sende deine Frage an grow.up@20minuten.ch

Warum sollte ich mein Abo überhaupt wechseln?

Für einen Wechsel deines Vertrages gibt es unterschiedliche Gründe. Besitzt du momentan ein Abo, das du bereits vor Jahren abgeschlossen hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es mittlerweile lukrativere Angebote gibt. Da sich der Markt sehr schnell entwickelt und verändert, gibt es ständig neue, preiswerte Angebote, von denen du profitieren kannst. Wenn du dich für einen neuen Handyvertrag entscheidest, kannst du womöglich bis zu mehrere hundert Franken sparen.



Worauf muss ich achten, wenn ich mein Handyabo wechseln möchte?

Grundsätzlich gibt es zwei zeitliche Faktoren, die dich bei deinem Wechsel einschränken und die du daher beachten solltest.

Die Mindestvertragsdauer sagt dir, wie lange dein Vertrag mindestens dauern wird. In der Regel handelt es sich hierbei um 12 oder 24 Monate. Die Kündigungsfrist gibt dir Bescheid über die Dauer der Zeitspanne zwischen deiner schriftlichen Kündigung und deren Inkrafttreten. Kündigst du deinen Vertrag also nicht vor der angegeben Frist, so wird dein Vertrag nach der Mindestvertragsdauer automatisch verlängert, das nennt sich Rollover.

Was passiert mit meiner Nummer, wenn ich den Provider wechsle?

Wenn du dich rechtzeitig um den Anbieterwechsel kümmerst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.

Melde dich bei deinem neuen Anbieter, der wird sich dann für dich um die Rufnummerportierung kümmern. Du erhältst dann ein Formular, welches du lediglich unterschreiben und zurückschicken musst.

via GIPHY

Unterschiede je nach Anbieter

Sunrise:

Mindestvertragsdauer: Gibt es nicht

Kündigungsfrist: 60 Tage

Kündigung: Am besten telefonisch (Tel. 0800 100 600 oder 0800 707 505) über den Kundendienst, ansonsten via Chat auf der Website.

Wichtig: Wechselst du dein Abo telefonisch, so bietet dir dein Kundenberater womöglich ein Treueangebot oder ein neues Handy an.

Salt:

Mindestvertragsdauer: 12 Monate

Kündigungsfrist: 60 Tage

Kündigung: Am besten telefonisch (Tel. 0800 780 100) über die Kundenberatung oder schriftlich über den Kundendienst.

Wichtig: Wenn du auf ein teureres Angebot wechseln möchtest, ist das jederzeit problemlos möglich.

Swisscom:

Mindestvertragsdauer: 12 Monate, mit vergünstigtem Handy möglicherweise auch 24 Monate.

Kündigungsfrist: 60 Tage

Kündigung: Telefonisch (Tel. 0800 800 800) oder schriftlich über den Kundendienst.

Wichtig: Eine Kündigung per sofort ist möglich, jedoch entstehen Zusatzkosten.

via GIPHY

(20 Minuten)