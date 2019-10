So weh tut Thomas Cooks Pleite Schweizer Hotels

Der seit September insolvente Reisevermittler Thomas Cook buchte für viele Touristen Reisen in die Schweiz: Um die 50'000 Übernachtungen generierte das britische Unternehmen jährlich in Schweizer Hotels, wie Urs Eberhard, Vizedirektor von Schweiz Tourismus, schätzt. Am stärksten dürfte der Herkunftsmarkt Deutschland betroffen sein.

Touristen geben in der Schweiz ohne Reisekosten im Schnitt pro Tag 165 Franken aus. Das geht aus dem Tourismus Monitor Schweiz hervor. Von den Hauptmärkten von Schweiz Tourismus ist China besonders ausgabefreudig: Im Schnitt gibt ein chinesischer Tourist pro Tag 380 Franken aus. Schweizer Touristen kommen auf 140 Franken am Tag. Touristen geben in der Schweiz ohne Reisekosten im Schnitt pro Tag 165 Franken aus. Das geht aus dem Tourismus Monitor Schweiz hervor. Von den Hauptmärkten von Schweiz Tourismus ist China besonders ausgabefreudig: Im Schnitt gibt ein chinesischer Tourist pro Tag 380 Franken aus. Schweizer Touristen kommen auf 140 Franken am Tag.

Dass Thomas Cook künftig als Umsatzquelle für die Schweizer Tourismusbranche wegfällt, geht ins Geld: Ein deutscher Reisender gibt in der Schweiz pro Tag durchschnittlich 130 Franken aus, wie aus dem Tourismus Monitor Schweiz hervorgeht. Bei 50'000 Übernachtungen pro Jahr ist das hochgerechnet ein Umsatz von 6,5 Millionen Franken, den Thomas Cook jährlich in der Schweiz generierte. Dieser Wert beinhaltet keine Reisekosten.

Der Betrag dürfte sogar noch etwas höher sein, sagt Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus, zu 20 Minuten. Thomas Cook habe auch Gäste aus Ländern in die Schweiz gebracht, deren Tagesausgaben über denen der deutschen Touristen lägen.

Gäste sollen trotzdem kommen

Die Marketingorganisation der Branche geht allerdings nicht davon aus, dass die über 6,5 Millionen pro Jahr künftig effektiv fehlen werden: «Es fällt lediglich ein Verkaufskanal weg, nicht aber die Gäste», so Berger.

Die Touristen würden weiterhin in die Schweiz kommen – entweder, indem sie direkt buchen oder mit einem anderen Anbieter reisen. Über verschiedene Buchungsplattformen würden Schweizer Hotels weiterhin international buchbar bleiben. Sie hätten zudem teils ihre Stammkunden und auch bereits via Thomas Cook eingebuchte Kunden selber kontaktiert und ihnen Angebote unterbreitet, damit sie trotz der Cook-Pleite in der Schweiz Ferien machten.

Hoteliers bleiben auf Rechnungen sitzen

Grosse Verluste dürften hingegen Hotels erleiden, die Anfang 2019 und vor allem in der Sommersaison viele Buchungen via Thomas Cook hatten, wie Tourismus-Professor Manu Broccard von der Fachhochschule Westschweiz (Hes-so) zu 20 Minuten sagt. So spüren einzelne Hoteliers den Schlag durch die Insolvenz von Europas grösstem Reiseveranstalter schon jetzt: Laut dem Fachmagazin «Hotel Revue» vom Branchenverband Hotelleriesuisse bleiben viele Anbieter auf erheblichen Rechnungen sitzen.

So müsse das Hotel Panorama im Berner Hasliberg wegen 25 Thomas-Cook-Buchungen nun 19'000 Franken abschreiben. Ein Bündner Hotelier habe für ein Drittel der Übernachtungen im August und September kein Geld erhalten – die offenen Rechnungen beliefen sich auf 100'000 Franken.

Versicherung zahlt nur teilweise

Immerhin: Die Hoteliers können Rückforderungen für bereits erbrachte Leistungen der Zurich Versicherung melden. Allerdings erhalten sie laut «Hotel Revue» maximal die Hälfte der entgangenen Vergütungen zurück.

Auch Touristen, die im Voraus für Leistungen bezahlt haben, gehen teilweise leer aus: Anfang Oktober hiess es seitens der Zurich Versicherung, dass die Reisen der deutschen Thomas Cook bis zu 110 Millionen Euro versichert waren – die Summe reiche jedoch bei weitem nicht aus.

