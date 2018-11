Das verdienen die Bauern mit ihren Produkten

Bauern bekommen für ihre Produkte immer weniger vom Konsumentenpreis. Wie der Zürcher Bauernverband (ZBV) mitteilt, erhalten sie von jedem Franken, den der Konsument bezahlt, nur 30 Rappen. Vor 20 Jahren seien es noch fast 50 Rappen gewesen. Der Grossteil des Rests gehe an die Grossverteiler und die Detaillisten.

Die Marge bei den Schweizer Grossverteilern liege bei rund 43 Prozent. Im Ausland sei sie teils merklich kleiner. Daran zeige sich, dass nicht das Produkt sondern der Handel der Preistreiber sei, sagt Ferdi Hodel, Geschäftsführer des ZBV. Bei den Kartoffeln etwa habe die Migros bei einem Preis von 1.60 Franken eine Marge von 40 Prozent, 6,5 mal höher als beim deutschen Händler Edeka, wo das Kilo 84 Rappen kostet.

Die Margen seien bei den Detailhändlern so hoch, dass etwa der Preis bei Schweinefleisch in der Schweiz immer noch höher wäre als in Deutschland, wenn der Bauer den Händlern das Schwein gratis schenken würde. Bei der Milch sei die Marge des Bauern sogar negativ. Den Bauernverband stört insbesondere, dass die Bauern das gesamte Risiko tragen, aber weniger als die Hälfte des Gewinns bekommen.

Detaillisten spielen Marktmacht aus

Die schlechten Margen der Bauern seien auf das schwierige Machtverhältnis in der Schweiz zurückzuführen, erklärt Res Buri, Vize-Präsident des ZBV. Produzenten könnten ihre Anliegen nicht durchsetzen in der Branche. Grund dafür sei, dass die Detaillisten ihre Marktmacht ausspielen. Über 80 Prozent der Grundnahrungsmittel kaufen Schweizer Konsumenten bei Coop, Migros und Denner.

Ein Lösungsansatz sei die Direktvermarktung, also etwa der Verkauf ab Hof. Dadurch falle die 40-Prozent-Marge der Detaillisten weg und Bauern verdienen mehr, obwohl das Produkt günstiger angeboten werden könne. Damit machen Schweizer Bauern derzeit rund eine halbe Milliarde Franken Umsatz pro Jahr. Das ist noch extrem wenig, wenn man bedenkt, dass der gesamte Umsatz mit Schweizer Nahrungsmitteln 16 Milliarden Franken beträgt.

Wenn die Konsumenten wüssten, dass die Bauern von einem höheren Preis auch wirklich profitieren würden, wären sie durchaus bereit, mehr zu bezahlen, wie Geschäftsführer Hodel sagt. Das zeige etwa das Projekt Di Fairi Milch Säuliamt aus dem Kanton Zürich. Diese etwas teurere Milch garantiert den Bauern einen bestimmten Milchpreis und wird unter anderem in regionalen Volg-Filialen angeboten. Das Produkt sei zu einem Kundenmagneten geworden, bilanziert der ZBV.