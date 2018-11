So werden die SBB-Züge jede Woche gewaschen

In Brig ist laut der SBB in diesen Tagen die neuste Reinigungsanlage in Betrieb genommen worden. In die Anlage wurden 10 Millionen Franken investiert. In der neuen, 90 Meter langen Halle können einstöckige und doppelstöckige Kompositionen bis zu einer Länge von 300 Metern gewaschen werden. Wie es in der Anlage aussieht, sehen Sie im Video oben.

Die Anlage reinige jährlich rund 3600 Züge beziehungsweise gegen 25'000 Wagenkasten. Dank der neuen Waschtechnik würden die Züge sauberer, zudem könne ein Drittel des Waschwassers wiederverwendet werden. Pro Jahr seien das rund 12,5 Millionen Liter Wasser, was rund fünf olympischen 50-Meter-Schwimmbecken entspreche.

