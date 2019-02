McDonald's wächst in der Schweiz wie nie zuvor

McDonald's Schweiz hat 2018 das beste Ergebnis seiner 43-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt: Der Umsatz wuchs um 4,9 Prozent auf 761 Millionen Franken. Die Zahl der Gäste hat sich um 4,6 Prozent auf 105 Millionen erhöht.

Laut einer Mitteilung vom Donnerstag stammen mehr als 80 Prozent der Lebensmittel von Schweizer Lieferanten.

Lieferservice in weiteren Städten

In der Schweiz arbeiten 7500 Angestellte für McDonald's. Das sind 400 Mitarbeiter mehr als im Vorjahr. Sie servieren bereits in der Hälfte der insgesamt 169 Restaurants den Gästen die Menüs direkt an den Tisch.

Es sei geplant, diesen Service weiter auszubauen, schreibt das Unternehmen. Auch der Lieferservice McDelivery, der in Genf bereits eingeführt wurde, soll im Laufe des Jahres auf weitere Schweizer Städte ausgedehnt werden.

Zum Gewinn auf Länderebene macht der US-amerikanische Fastfood-Riese keine Angaben.

(vay)