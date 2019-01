So will Nestlé das Plastik-Problem bekämpfen

Bis 2025 sollen sämtliche Nestlé-Verpackungen rezyklierbar oder wiederverwendbar sein – das verspricht die Firma in einer Mitteilung. Dass dadurch nicht schlagartig Schluss mit Plastik in den Meeren sein wird, dessen ist sich Stefan Palzer, Chief Technology Officer bei Nestlé, bewusst: «Wenn wir absolut nicht verhindern können, dass Plastikverpackungen in die Umwelt gelangen, ist es besser, sicherzustellen, dass das Material nicht für immer dort bleibt», sagt er in einer Telefonkonferenz. Mit folgenden Massnahmen will das Unternehmen dem weltweiten Plastikproblem begegnen:

Umfrage Achtest du auf deinen Plastik-Verbrauch? Ja, ich nehme mein Essen immer im Tupperware mit und trinke aus Glasflaschen.

Ich nutze zwar viel Plastik, versuche aber, wann immer möglich, dieses zu rezyklieren.

Ich mache mir keine Gedanken über meinen Plastik-Verbrauch.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Kompostierbare Flasche

Nestlé will eine kompostierbare Flasche für sein Wassergeschäft entwickeln. Die Firma hat eine Partnerschaft mit Danimer Scientific angekündigt. Der Plastikhersteller soll für den Schweizer Konzern aus dem Polymer Nodax Plastikflaschen entwickeln, die von Bakterien zersetzt werden können und sich somit für den Kompost eignen. Zudem sei Nodax auch im Meer abbaubar. Diese Flasche sei für Länder gedacht, in denen es keinen Plastikkreislauf gebe, sagt Magdi Batato, Global Head of Operations bei Nestlé, in der Telefonkonferenz. Welche Länder damit genau gemeint sind, lässt er jedoch offen.

Papierröhrli einführen

Bei vielen Verpackungen will Nestlé auf Papier umsteigen. Die Firma werde im Februar beginnen, Plastikröhrli mit solchen aus Papier zu ersetzen. Auch die Verpackungen von Nesquik und Yes!-Riegeln sollen noch dieses Jahr mit Papier ersetzt werden. 2020 werde es zudem für das Schokopulver Milo Sachets aus Papier geben.

Genfersee reinigen

Alle Mitarbeiter auf allen Ebenen würden an freiwilligen Aufräumaktionen teilnehmen, heisst es in der Mitteilung. Mit gutem Beispiel voran sollen die Geschäftsführung und die Angestellten am Hauptsitz gehen: Sie planen für Mai eine Reinigungsaktion an den Ufern des Genfersees. Am World Ocean Day am 8. Juni seien ebenfalls weltweit freiwillige Aktionen geplant.

Einweggegenstände verbieten

Um das Plastikproblem zu lösen, müssten alle ihr Verhalten ändern, schreibt Nestlé. An seinen 4200 Niederlassungen will das Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen: Nestlé hat an den eigenen Standorten Einweggegenstände, die nicht wiederverwertet werden können, verboten. Zudem stelle die Firma sicher, dass es vor Ort die nötigen Sammelstellen für Materialien wie PET und Aluminium gebe.

Materialien verbannen

Plastiktypen, die schwierig oder gar nicht rezyklierbar sind, will Nestlé bis 2025 aus dem Sortiment verbannen. Nestlé hat dazu eine Liste der unerwünschten Materialien erstellt, die nicht mehr verwendet werden sollen. Darunter sind etwa PVC, Polystyrol und bestimmte Kombinationen von Plastik und Papier, die nicht rezyklierbar sind. Was die Alternativen zu diesen Materialien dem Unternehmen für Kosten verursachen werden, sei zu diesem Zeitpunkt unklar, sagt Batato. Einige Alternativen seien teurer, doch andere dafür sogar günstiger.