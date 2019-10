So verändert Technologie unsere Mahlzeiten

Bis 2050 werden zehn Milliarden Menschen auf dem Planeten leben – und die gilt es zu ernähren. Um das zu ermöglichen, werden laufend neue Technologien entwickelt. Diese verändern, was und wie wir essen. Dazu kommen Faktoren wie Gesundheit und Tierwohl, wo die Forschung ebenfalls laufend Fortschritte macht. Der aktuelle European Food Trends Report des Gottlieb-Duttweiler-Instituts zeigt, wie Technologie unser Essen verändert:

Laborfleisch

Wenn tierisches Protein weiterhin auf dem Menü bleiben soll, wäre es denkbar, dass es künftig nur noch aus dem Labor kommen wird. Schon jetzt ist es möglich, Hackfleisch und rudimentäre Steaks im Labor zu züchten. Noch ist der Prozess relativ teuer: Ein Pfund Laborfleisch kostet zwischen 363 und 2400 US-Dollar. Sinken diese Kosten, würde sich das Wertschöpfungsnetzwerk der Fleischindustrie verändern: Statt Stallzucht, Mastbetrieben und Schlachthäusern entstünden Fleischfabriken mit Bioreaktoren. Vor dem Fleisch dürfte der Laborfisch tellerfertig sein, denn er ist laut dem Report bis jetzt einfacher und günstiger zu produzieren.

Geisterküchen und virtuelle Restaurants

Je mehr das Essen online bestellt wird, umso mehr werden sich Unternehmen auf diese Art von Kundschaft spezialisieren. So gibt es etwa schon jetzt sogenannte Ghost Kitchens – Restaurants ohne Gastraum oder Take-away, die nur aus Küche bestehen. Bestellungen erfolgen per App, Website oder Telefon. Solche Geisterküchen befinden sich typischerweise in Kundennähe, jedoch möglichst an Orten mit niedrigen Mieten. Noch weiter gehen virtuelle Restaurants wie Uber Eats. Sie haben gar keine eigene Küche mehr, sondern kooperieren mit existierenden Anbietern.

THC-Drinkables

Dank neuer Technologien lassen sich Cannabinoide wie CBD und THC, die Wirkstoffe in Cannabis, wasserlöslich machen. Darum ist es zunehmend möglich, die Droge via Getränk einzunehmen, statt sie zu rauchen oder zu essen. Das ergibt laut dem Report vor allem auch wegen des Fitness- und Wellness-Trends Sinn. Auf diese Weise lasse sich die Dosis besser kontrollieren. Zudem würden selbst kleine Mengen in flüssiger Form schneller und intensiver wirken, da die Aufnahme bereits im Mund beim ersten Schluck beginne. In der Schweiz dürfte jedoch die rechtliche Lage eine Hürde sein: Cannabisprodukte mit mehr als 1 Prozent THC sind verboten.

Gentechnik

Mit genmodifizierten (GM) Pflanzen lässt sich der Einsatz von Pestiziden reduzieren und es gibt weniger klimabedingte Ernteausfälle. Grundsätzlich steigen die Erträge und auch der Gehalt an Nährstoffen und Vitaminen. Vielen Konsumenten ist die Technologie jedoch nicht geheuer: Sie fürchten um die Sicherheit ihrer Lebensmittel und um ihre Gesundheit. Und: GM-Pflanzen begünstigen den Einsatz von umstrittenen Herbiziden wie Glyphosat. Solange die Akzeptanz der Öffentlichkeit fehlt, dürfte es die Gentechnologie weiterhin schwer haben. In der Schweiz unterliegen GM-Lebensmittel einer Bewilligungs- und Kennzeichnungspflicht.

Blockchain in der Migros

Firmen tüfteln derzeit an Systemen, die mittels Blockchain helfen, die Herkunft von Konsumgütern zu verfolgen. So soll etwa eindeutig nachvollziehbar gemacht werden, ob das Palmöl in einem Produkt aus illegaler Regenwaldabholzung stammt. Derartige Projekte gibt es bereits seit längerem. Anfang Jahr kündigte nun auch die Migros an, dass sie an einem solchen System arbeite . Kunden sollen künftig im Laden per Smartphone die Herkunft von Inhaltsstoffen ihrer Nahrungsmittel prüfen können.



Bio-Hacking

Unter dem Begriff Bio-Hacking versteht man den Trend zum Analysieren, Verstehen und Optimieren des eigenen Körpers. So greifen Konsumenten etwa vermehrt zu als «Superfood» vermarkteten Produkten wie etwa Chia-Samen, Avocados oder verschiedene Algensorten. Bio-Hacking kommt aus fast allen möglichen Disziplinen: Von Data-Science, Opensource-Software und Neurowissenschaft über Ernährungswirtschaft undMedizin bis hin zu Extremsport und Kunst. Gemeinsam ist ihnen, dass die Bio-Hacker mit Wissen gegen natürliche Beschränkungen, Alter und Krankheit vorgehen wollen.